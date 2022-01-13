  • BIST 2.071,99
  • Altın 786.28810
  • Dolar 13.5077
  • Euro 15.5133
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 10'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

» »
KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, vefatının 10’uncu yıldönümünde, rahmet, minnet ve şükranla andı.
KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 10'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, vefatının 10’uncu yıldönümünde, rahmet, minnet ve şükranla andı.

Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek tarafından yayımlanan mesajda,  “Denktaş’ın liderliğinin sadece KKTC sınırları içerisinde değil, dünyada da duruşu ve davasını savunmasıyla alkış toplamıştır. Denktaş’ın Kıbrıs sorununa dünyanın bakışını değiştirmiştir” ifadeleri kullanıldı.

 “Ne mutlu bizlere ki yaşadığı süre içerisinde Allah’ın bizlere bağışladığı Denktaş önderliğinde, Türk’ü devletsiz bırakamazsınız, Türk en zor anında bile yeniden dirilir ve devletini kurar mesajını dünyaya iletti” sözlerine yer verilen mesajda, Denktaş’ın hayatını Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı ve Türk dünyasının gönlünde taht kurmuş bir lider olarak asla unutulmayacağının altı çizildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? 13 Ocak 202213 Ocak 2022 Perşembe 09:40
  • Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanı Tilki: Yarınki Eylemle Bir İlgimiz Yok, Katılmayacağız12 Ocak 2022 Çarşamba 22:01
  • Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ve Cumhuriyet Meclisi Bina Projelerine İlişkin Açıklama Yaptı12 Ocak 2022 Çarşamba 20:55
  • Asgari Ücret Resmi Gazete’de yayınlandı yürürlüğe girdi...12 Ocak 2022 Çarşamba 20:40
  • Sucuoğlu: “Anavatanımızla Siyasi, Ekonomik Ve Sosyal İstikrar Konusunda Görüş Birliğimizi Teyit Ettik”12 Ocak 2022 Çarşamba 20:37
  • TMT Mücahitler Derneği, Özgürlük Mücadelesi Lideri Küçük Ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş İçin Anma Mesajı Yayımladı.12 Ocak 2022 Çarşamba 20:19
  • KAMUSEN Başkanı Atan, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Ölüm Yıl Dönümünde Mesaj Yayınladı12 Ocak 2022 Çarşamba 20:05
  • 852 Vaka12 Ocak 2022 Çarşamba 20:03
  • Sağlık Bakanı Pilli, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı Andı12 Ocak 2022 Çarşamba 18:28
  • Sivil Savunma, “2022 Yılı Afet Ve Acil Durum Uygulamalı Eğitimleri”Ne Başladı12 Ocak 2022 Çarşamba 18:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti