KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Rauf Raif Denktaş'ın vefatının 10'uncu yıldönümü dolayısıyla mesaj yayınladı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, vefatının 10’uncu yıldönümünde, rahmet, minnet ve şükranla andı.

Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek tarafından yayımlanan mesajda, “Denktaş’ın liderliğinin sadece KKTC sınırları içerisinde değil, dünyada da duruşu ve davasını savunmasıyla alkış toplamıştır. Denktaş’ın Kıbrıs sorununa dünyanın bakışını değiştirmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Ne mutlu bizlere ki yaşadığı süre içerisinde Allah’ın bizlere bağışladığı Denktaş önderliğinde, Türk’ü devletsiz bırakamazsınız, Türk en zor anında bile yeniden dirilir ve devletini kurar mesajını dünyaya iletti” sözlerine yer verilen mesajda, Denktaş’ın hayatını Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı ve Türk dünyasının gönlünde taht kurmuş bir lider olarak asla unutulmayacağının altı çizildi.