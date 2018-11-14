  • BIST 92.488
  • Altın 211,002
  • Dolar 5,4593
  • Euro 6,1585
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden 15 Kasım mesajı

»
KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden 15 Kasım mesajı
KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden 15 Kasım mesajı

Mesaj şöyle

KKTC Karadeniz Kültür Derneği olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 35. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

 

Devletimiz, elimizdeki en büyük güvencemizdir. Bugün birçok millet kendi devletini kurabilmek ve huzur içinde yaşayabilmek için büyük uğraşlar ve canlar vermektedir. Cumhuriyetimizin ilanından bu yana KKTC halkının yaşamış olduğu sıkıntılara rağmen bu meşakkatli yoldan dönmeyişi bu vatana gönülden bağlılığının simgesidir. Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken; bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlık ve mutlu ömürler diler, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlarız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte en son anket!13 Kasım 2018 Salı 12:45
  • Edirne'de Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisi tutuklandı: Pişman değilim12 Kasım 2018 Pazartesi 10:31
  • 14 yaşındaki kız çocuğu, kendi düğününü ihbar etti12 Kasım 2018 Pazartesi 09:50
  • Erdoğan: AB'ye tam üyelik hedefimiz devam ediyor11 Kasım 2018 Pazar 18:15
  • ‘Komünist Başkan' Tunceli'den adaylığını açıkladı11 Kasım 2018 Pazar 18:13
  • AKP kulislerinde büyükşehir belediye başkan adaylıkları için kimlerin adı öne çıkıyor?11 Kasım 2018 Pazar 14:49
  • Hakkari'deki patlamada 7 asker hayatını kaybetti10 Kasım 2018 Cumartesi 16:23
  • 10 Kasım töreninde 'Atatürk ilah değil' diyen kadın gözaltına alındı10 Kasım 2018 Cumartesi 15:48
  • Atilla Taş gözaltına alındı09 Kasım 2018 Cuma 15:11
  • 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan 70 yaşındaki adam gözaltına alındı09 Kasım 2018 Cuma 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti