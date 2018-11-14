KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden 15 Kasım mesajı

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KKTC Karadeniz Kültür Derneği olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin 35. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Devletimiz, elimizdeki en büyük güvencemizdir. Bugün birçok millet kendi devletini kurabilmek ve huzur içinde yaşayabilmek için büyük uğraşlar ve canlar vermektedir. Cumhuriyetimizin ilanından bu yana KKTC halkının yaşamış olduğu sıkıntılara rağmen bu meşakkatli yoldan dönmeyişi bu vatana gönülden bağlılığının simgesidir. Cumhuriyet Bayramımızı kutlarken; bağımsızlık ve özgürlüğümüzü kazanmamızı sağlayan şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlık ve mutlu ömürler diler, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlarız.