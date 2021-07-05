KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden Anastasiadis'e kınama: Önce İnsan

Basın Açıklaması

Güneydeki komşularımız, meydana gelen büyük felaket sonucu 4 insanın hayatını kaybetmesi, on binlerce ağaç ve canlının yok olmasından dolayı en içten duygularımızla geçmiş olsun diliyoruz. Köhneleşmiş zihniyetlerinden dolayı ülkemizden iletilen yardım etme talebini reddeden Güney yönetimini kınıyoruz.

Sizin o saçma ve geçerliliğini kaybetmiş ideolojileriniz bir insanın hayatından daha değerli değildir!

Murat Zeki CİVELEK

KKTC Karadeniz Kültür Derneği

Genel Başkan