KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden Anastasiadis'e kınama: Önce İnsan

Basın Açıklaması
Güneydeki komşularımız, meydana gelen büyük felaket sonucu 4 insanın hayatını kaybetmesi, on binlerce ağaç ve canlının yok olmasından dolayı en içten duygularımızla geçmiş olsun diliyoruz. Köhneleşmiş zihniyetlerinden dolayı ülkemizden iletilen yardım etme talebini reddeden Güney yönetimini kınıyoruz.
Sizin o saçma ve geçerliliğini kaybetmiş ideolojileriniz bir insanın hayatından daha değerli değildir!
Murat Zeki CİVELEK
KKTC Karadeniz Kültür Derneği
Genel Başkan
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