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KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nden görüşmelerle ilgili talep

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KKTC Karadeniz Kültür Derneği’nden görüşmelerle ilgili talep
KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan, görüşmeleri, sadece %50 “Evet” oyunu almaya yönelik değil Kıbrıs Türk halkının tümünün maksimalist menfaatleri doğrultusunda sürdürmesini istedi.

Dernek Akıncı’nın bugüne kadarki süreçte Kıbrıs Türk tarafının açılımları karşısında elde ettiği kazanımları açıklamasını da talep etti.

Dernek Başkanı Baki Aygün yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk tarafının biraz süreci koparmama arzusu taşıdığını, teknik kadroların  da biraz yetersiz olduğunu iddia etti ve bunlardan dolayı Rumların “maksimalist kazanç elde etme” hedeflerinin  adım adım hayat bulduğunu ileri sürdü.

Aygün, “Verdiğimiz %29.2’lik haritayla yeni Güzelyurtları kendi elimizle yaratmış olacağız” görüşünü öne sürdü. Aygün, 1974 Barış Harekatı’nda bile Türkiye askerinin sadece Adanın %36’lık kısmına müdahale ettiğini; hal  böyle iken Kıbrıslı Rumlar’ın Kıbrıs’ta Türk askerinin kalmasının kendilerinde korku yaratacağının bir aldatmaca olduğunu ifade etti.

KKTC koçanlarının  olası bir antlaşmada geçersiz hale getirildiğini, mülkiyette çözüm adı altında gelinen aşamanın bir kaos olduğunu iddia eden Aygün, “Bu kaos ile yaratılan belirsizliğin etkileri, antlaşma olsun veya olmasın uzun yıllar devam edecektir” dedi.

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Egemenlik ve Dönüşümlü Başkanlık’ın henüz Rum tarafınca kabul edilmemiş olması, Kuzey’e gelecek nüfus ve mülkiyet sınırlamalarına ilişkin düzenlemelerin AB’nin birincil hukuku olmasının henüz güvenceye alınmamış olması bizleri tedirgin etmektedir.”

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