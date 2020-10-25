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KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden ''irade'' açıklaması

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KKTC Karadeniz Kültür Derneği bir açıklama yayınladı
KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden ''irade'' açıklaması

Açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı seçiminin üzerinden günler geçmesine rağmen bazı platformların sandıktan çıkan sonuçları kabul etmediklerini deklare etmeleri,bazı parti ve milletvekillerinin meclisteki yemin törenini boykot etmeleri “kendinden olmayanlara”tahammülsüzlüklerinin bir göstergesi olup toplumu germek ve ayrıştırmaktan başka bir şey değildir.

Seçime katılım oranı,bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimine (2015) kıyasla daha fazladır.Dolayısıyla birilerinin sürekli dilinde olan “irade” daha güçlü bir şekilde ortaya konmuştur.

 

Tüm kanaat önderlerini sandıktan çıkan sonuçlara saygı duymaya ve sağduyulu davranıp, toplumu kutuplaştıracak açıklamalardan uzak durmaya davet ediyoruz.

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