  • BIST 4.980,77
  • Altın 1145.271
  • Dolar 18.7826
  • Euro 20.3663
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden Rauf Raif DENKTAŞ’ın Vefat Yıldönümü Mesajı

» »
KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden Rauf Raif DENKTAŞ’ın Vefat Yıldönümü Mesajı
KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden Rauf Raif DENKTAŞ’ın Vefat Yıldönümü Mesajı

Liderlerin kolay yetişmediği dünyada ne mutlu bizlere ki yaşadığı süre içerisinde Allah’ın bizlere bağışladığı Rauf Raif DENKTAŞ önderliğinde, Türk’ü devletsiz bırakamazsınız, Türk en zor anında bile yeniden dirilir ve devletini kurar mesajını dünyaya iletti.
 

Hayatını Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı, Türk dünyasının gönlünde taht kurmuş büyük bir lider olarak tarihe mal olan örnek kişiliğiniz daima hatırlanacak ve asla unutulmayacaktır…
 

Denktaş’ın liderliğinin sadece KKTC sınırları içerisinde değil, dünyada da duruşu ve davasını savunmasıyla alkış toplamıştır. Denktaş’ın Kıbrıs sorununa dünyanın bakışını değiştirmiştir. İnandığı dava için bir ömür harcayan büyük önder ve devlet adamı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve liderimiz Rauf Raif DENKTAŞ’ı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın Eğitimi Kolektifi’nden ‘yobazlığa ve yoksullaşmaya karşı’ eylem12 Ocak 2023 Perşembe 19:53
  • 51/95 Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı, Genel Kurula sevk edildi12 Ocak 2023 Perşembe 19:47
  • Arıklı: “Ruhu bağımsızlık ateşiyle yanan bir liderdi”12 Ocak 2023 Perşembe 19:41
  • “Türk Sporuna Yükseköğretimde Yüzde Yüz Destek” mutabakat metni imzalandı12 Ocak 2023 Perşembe 19:37
  • Yusuf Avcıoğlu: 2 yıldır ülkede tam anlamıyla bir Ortaçağ rezaleti yaşanıyor12 Ocak 2023 Perşembe 19:32
  • Polisten “Polisin Tanığı Sahtekar Çıktı'' Açıklaması12 Ocak 2023 Perşembe 19:06
  • KTAMS’ın istihdam talebine olumlu yanıt12 Ocak 2023 Perşembe 19:04
  • Gardiyanoğlu: Saygı ve Özlemle Anıyoruz12 Ocak 2023 Perşembe 18:59
  • Ataoğlu: Mirasına sımsıkı sarılıp ileriye taşımak için çalışıyoruz12 Ocak 2023 Perşembe 18:45
  • Guterres’in Güvenlik Konseyi’ne sunduğu UNFICYP ve Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Raporu yayımlandı12 Ocak 2023 Perşembe 18:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti