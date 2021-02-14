Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi ve ilgili yerel yönetimler işbirliğinde, KKTC karayollarında bakım onarım seferberliği başlatıldığını bildirdi.

Özellikle kış mevsiminde yağışlar nedeniyle yollarda meydana gelen aşınma ve bozulmaların tamir edilmesi için belediyelerle işbirliğine gidilerek ülkenin çeşitli noktalarında bakım-onarım çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.