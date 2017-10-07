KKTC Kentsel Politikalar Çalıştayı yapıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Uluslararası Kentsel Politikalar Kongresi kapsamında düzenlediği “KKTC Kentsel Politikalar Çalıştayı”na katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı çalıştayda yaptığı konuşmada, çalışmada elde edilecek bilimsel sonuçlarının siyasete ışık tutmasını, yerel ve merkezi düzeyde gereken desteğin verilmesinin gerekliliğini ifade etti.

Kentsel planlamada siyasi iradenin varlığının önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Planların hayata geçmesi açısından siyasi iradenin varlığı son derece önemlidir” dedi.

“AKILCI VE RASYONEL PLANLAMA ŞANSI YETERİNCE KULLANILAMADI”

3 bin 300 kilometrekarelik KKTC’de geçmişte, kamunun elindeki 1.5 milyon dönüm arazi ve bina, kentsel ve kırsal arazinin akılcı ve rasyonel bir şekilde planlanması şansı yeterince kullanılamadı. Ancak zararın neresinden dönülürse bu bir kârdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Hâlâ sadece Lefkoşa’da bir imar planı var. Yeşil alanlarımız bir bir heba ettikten sonra imar planları konuşulmaya başlandı. Planlama ve kentsel politikalar son derece önemlidir. Var olan sınırlı toprağı en akılcı şekilde planlamak gelecek kuşaklara karşı sorumluluktur.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, çalıştayı düzenleyen kurumlarla Prof. Dr. Ruşen Keleş’e geçmiş yıllarda ülkenin imar planı çalışmaları ile kentsel politikalarının belirlenmesine yaptığı katkıları sürdürdüğü için teşekkür etti.