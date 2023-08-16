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KKTC Kız İzci Örgütü Derneği, Kıbrıs Türk İzcilik Fedrasyonu’nun kurulmasını kutladı

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TC Kız İzci Örgütü Derneği, Gençlik Dairesi çatısı altında Kıbrıs Türk İzcilik Fedrasyonu’nun kurulmasını İzcilik faaliyetlerinin gelişmesi açısından çok değerli bulduğunu vurguladı.
KKTC Kız İzci Örgütü Derneği, Kıbrıs Türk İzcilik Fedrasyonu’nun kurulmasını kutladı

Uzun yıllardır farklı dernekler ve bakanlıklar altında büyük çabalar ile yürütülen izcilik faaliyetlerinin bir çatı altında toplanıp yasal alt yapısıyla güçlü bir şekilde faaliyetlerine devam edebilmesinin önemine işaret eden dernek şöyle devam etti,

“Dünyadaki en büyük gençlik hareketi olan izcilik,doğa dostu, kendi kendine yetebilen, hiçbir ayrım gözetmeyen, canlı ve cansız tüm varlıklara saygı duyan, paylaşan, takım çalışması yapan, yurt sevgisi olan bireylerin yetişmesini amaçlayan bir eğitim çalışmasıdır. Toplumların gelişmesinde  bu eğitimleri alan bireylerin olması çok değerlidir. İzcilik faaliyetlerinin gelişmesi ve çeşitlenmesi bu bağlamda çok büyük önem arz etmektedir.

Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu’nun kurulması ile İzcilik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütleceğine inanarak, KT İzcilik Fedarsyonu’nun kurulmasını ve başkan olarak atanan Sayın Hakan İnce ve Genel Sekreter Arkın Başat’ı kutlar çalışmalarında başarılar dileriz”

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