KKTC Kültür Dairesi müdürü Zaimağaoğlu'dan DAÜ ye ziyaret

Söz konusu ziyaret 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 14:00’de gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Hocanın, Zaimağaoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek DAÜ’nün eğitim kalitesi, dünya sıralamasındaki yeri ve öğrenci profili hakkında bilgiler verdi. DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin birleştirici çatısı altında üniversiteler ile iş birliklerinin önemine değindi.
Ziyaret sırasında DAÜ ile KKTC Kültür Dairesi arasında ilerleyen dönemlerde yapılması planlanan olası iş birlikleri üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.
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