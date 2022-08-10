  • BIST 2.797,34
  • Altın 1034.658
  • Dolar 17.9513
  • Euro 18.3566
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

KKTC Kültür Dairesi müdürü Zaimağaoğlu'dan DAÜ ye ziyaret

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı makamında ziyaret etti.
KKTC Kültür Dairesi müdürü Zaimağaoğlu'dan DAÜ ye ziyaret

Söz konusu ziyaret 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 14:00’de gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında Prof. Dr. Hocanın, Zaimağaoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek DAÜ’nün eğitim kalitesi, dünya sıralamasındaki yeri ve öğrenci profili hakkında bilgiler verdi. DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin birleştirici çatısı altında üniversiteler ile iş birliklerinin önemine değindi.

 

Ziyaret sırasında DAÜ ile KKTC Kültür Dairesi arasında ilerleyen dönemlerde yapılması planlanan olası iş birlikleri üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, geleceğin sağlık profesyonellerini bekliyor02 Ağustos 2022 Salı 09:55
  • DAÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YENİ ÖĞRENCİLERİNİ BEKLİYOR30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:15
  • DAÜ Hukuk Fakültesi yeni akademik yıla hazır29 Temmuz 2022 Cuma 12:52
  • KKTC'de Tek NAAB International Certification Denkliği'ne Sahip DAÜ Mimarlık Fakültesi Yeni Öğrencilerini Bekliyor27 Temmuz 2022 Çarşamba 13:53
  • DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Son Teknolojiyle Donatılmış Modern Binasında Yeni Öğrencilerini Bekliyor26 Temmuz 2022 Salı 14:06
  • DAÜ shangai listesinde yine dünyanın en iyileri arasında21 Temmuz 2022 Perşembe 10:32
  • DAÜ-ATAUM'dan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Bildirisi19 Temmuz 2022 Salı 15:42
  • DAÜ Turizm Fakültesi ile Afik Grup İş Birliğinde Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirildi18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:45
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hotar'dan DAÜ Rektörü Prof Dr. Hocanın'a Ziyaret15 Temmuz 2022 Cuma 15:52
  • DAÜ ile Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.14 Temmuz 2022 Perşembe 11:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti