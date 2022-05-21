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KKTC Levent Koleji Basketbol u 15 Kızlarda Türkiye 2.'si oldu

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KKTC Levent Koleji Basketbol u 15 Kızlarda Türkiye 2.'si oldu
KKTC Levent Koleji Basketbol u 15 Kızlarda Türkiye 2.'si oldu

 KKTC Levent Koleji  Basketbol u 15 Kızlarda Türkiye 2.'si oldu

Oku Sporları Türkiye Birinciliği müsabakalarında KKTC Levent Koleji ve Özel Arı Ortaokulu Basketbol Final maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan Levent Koleji  50-48 mağlup ayrıldı..

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