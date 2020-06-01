KKTC Liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı kontenjanları açıklandı

KKTC Liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı için belirlenen kontenjanlar, alanlar ve üniversiteler açıklandı.

Lisansta170,ön lisansta 95, özel yetenekte 45, yüksek lisansta 53, doktora seviyesinde 51 olmak üzere toplam 414 kontenjan duyuruldu.

YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi’nin(AYT) 28 Haziran Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran Pazar 15:45’te gerçekleştirilecek.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, öğrencilere başarı diledi.

Ziya Öztürkler, kontenjan alan, sayı ve üniversitelerle ilgili bilgiye bakanlığın web sitesi www.mebnet.net adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in açıklaması şöyle:

“2020-2021 öğretim yılı için Bakanlığımız ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nın yapmış olduğu çalışma sonucunda “TC Yükseköğretim Kurulu”na yapmış olduğumuz KKTC kontenjan taleplerimiz TC YÖK 05.03.2020 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için ( çift uyruklular dahil) lisans düzeyinde 113 alanda 170 kontenjan, önlisans düzeyinde 62 alanda 95 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 26 alanda 45 kontenjan ve TC YÖK 11.03.2020 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, yüksek lisans düzeyinde 41 alanda 53 kontenjan ve doktora düzeyinde 40 alanda toplam 51 kontenjan ayrılmasına karar vererek tarafımızı bilgilendirmiştir.

KKTC kontenjan alan ve üniversiteleri 2020-2021 ÖSYM kılavuzunda yer alacaktır. Üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK kontenjanlarda birtakım değişikliklere gidebilir. Kontenjanlar belirlenirken Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Devlet Planlama Örgütü ile ortak çalışma yapıp kontenjan talepleri yapılmıştır.

YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testi(TYT) 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi(AYT) 28 Haziran 2020 Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran 2020 Pazar öğleden sonra 15:45’te gerçekleştirilecektir.”