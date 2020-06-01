  • BIST 106.867
  • Altın 380,327
  • Dolar 6,8117
  • Euro 7,5660
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

KKTC Liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı kontenjanları açıklandı

» »
KKTC Liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı kontenjanları açıklandı
KKTC Liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı kontenjanları açıklandı

KKTC Liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı için belirlenen kontenjanlar, alanlar ve üniversiteler açıklandı.

Lisansta170,ön lisansta 95, özel yetenekte 45, yüksek lisansta 53, doktora seviyesinde 51 olmak üzere toplam 414 kontenjan duyuruldu.

YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi’nin(AYT) 28 Haziran Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran Pazar 15:45’te gerçekleştirilecek.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, öğrencilere başarı diledi.

Ziya Öztürkler, kontenjan alan, sayı ve üniversitelerle ilgili bilgiye bakanlığın web sitesi www.mebnet.net adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in açıklaması şöyle:

“2020-2021 öğretim yılı için Bakanlığımız ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nın yapmış olduğu çalışma sonucunda “TC Yükseköğretim Kurulu”na yapmış olduğumuz KKTC kontenjan taleplerimiz TC YÖK 05.03.2020 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için ( çift uyruklular dahil)  lisans düzeyinde 113 alanda 170 kontenjan, önlisans düzeyinde 62 alanda 95 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 26 alanda 45 kontenjan ve  TC YÖK 11.03.2020 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, yüksek lisans düzeyinde 41 alanda 53 kontenjan ve doktora düzeyinde 40 alanda toplam 51 kontenjan ayrılmasına karar vererek tarafımızı bilgilendirmiştir.

KKTC kontenjan alan ve üniversiteleri   2020-2021  ÖSYM kılavuzunda yer alacaktır. Üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK kontenjanlarda birtakım değişikliklere gidebilir. Kontenjanlar belirlenirken Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Devlet Planlama Örgütü ile ortak çalışma yapıp kontenjan talepleri yapılmıştır.

YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testi(TYT) 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi(AYT) 28 Haziran 2020 Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran 2020 Pazar öğleden sonra 15:45’te gerçekleştirilecektir.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis'te normale dönüyor... Artık haftada 2 kez toplanacak...01 Haziran 2020 Pazartesi 13:11
  • Meclis Genel Kurulu’nda İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması konuşuldu01 Haziran 2020 Pazartesi 12:58
  • Üçay: "Akıncı-Erhürman yarışına hazır olun"01 Haziran 2020 Pazartesi 12:35
  • KKTCde Geçen Hafta 39 Trafik Kazası Meydana Geldi01 Haziran 2020 Pazartesi 11:42
  • Yangın Yerinde Kabare Oyunu Geliri LTB Kadın Sığınma Evi’ne Bağışlandı01 Haziran 2020 Pazartesi 11:20
  • Meclis Genel Kurulu Başladı01 Haziran 2020 Pazartesi 11:13
  • Tedbirsizlik Sonucu Yangın Çıkarma01 Haziran 2020 Pazartesi 11:00
  • Kıyafet ve Ayakkabıyı alıp ödeme yapmadan çıktı01 Haziran 2020 Pazartesi 10:54
  • İskele Kalecik’te sahil üzerine “Çin setti” yapacaklar!01 Haziran 2020 Pazartesi 10:41
  • dETAY Gazetesi bugün ne manşet attı? 1 Haziran 2020 Pazartesi01 Haziran 2020 Pazartesi 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti