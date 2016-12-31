KKTC makamlarından trafik cezalarına indirim iddiası

Dillirga bölgesinde yaşamını sürdüren ve KKTC’ye geçmek için Yeşilırmak sınır kapısını kullanan Rumlar için, kişi başına 10’un üzerindeki trafik cezalarının silindiği ileri sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Sahte Devletten Cezalara İndirim… Dillirga Sakinlerinin Kişi Başına 10’u Aşan Cezaları Silindi” başlıklı haberinde, ortaya çıkmasıyla birlikte, dört yıl önce “şamataya” sebep olan konunun, KKTC makamlarının “iskonto anlaşmasıyla” çözüldüğünü öne sürdü.

“KKTC makamlarının dört yıl önce ansızın, durumdan habersiz Dillirga sakinlerine trafik ihlalleriyle ilgili binlerce kamera cezası ortaya çıkardıklarını” öne süren gazete, KKTC makamlarının, sınır kapılarından geçmelerine izin verilmesi için, bölge sakini Rumlardan bu cezaları ödemelerini istediklerini anımsattı.

Gazete, KKTC makamlarının, Dillirga sakinlerinin kişi başı 10’un üzerindeki trafik cezalarını sildiklerini, bu rakama kadar olan cezaların ise, ödenmesini istediğini yazdı.

Dillirga bölgesinin Rum sakinlerinin konuyla ilgili bilgileri doğruladıklarını ve konunun bu çerçevede çözüldüğünü vurguladıklarını kaydeden gazete, Dillirga bölgesinin Rum sakinlerinin bu cezalar yüzünden mallarını götürmek için Lefkoşa’ya gidemediklerini ve cezalarının çoğunun “bağışlandığını” ifade etti.

Bölge sakinlerinin çoğu durumda KKTC makamlarından 40’tan fazla ceza aldıklarını da ileri süren gazete, KKTC makamlarının cezaları teslim etmeye gecikmesinden dolayı, bazı kişiler için birçok ceza birikmesi yüzünden bu anlaşmanın yapıldığını kaydetti.

Gazete, “bölge sakinlerinin yollardaki hız kameralarının çalıştığı konusunda hiçbir zaman uyarılmadıklarını ileri sürdüklerini” de ekledi.