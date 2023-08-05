  • BIST 7400.57
  • Altın 1685.088
  • Dolar 26.9113
  • Euro 29.6355
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKADiyabette yaz tehlikelerine dikkat!

KKTC Malezya’da Ticaret Ofisi açacak

» »
KKTC Malezya’da Ticaret Ofisi açacak
KKTC Malezya’da Ticaret Ofisi açacak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile video konfrans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kıbrıs, savunma sanayii, Kur'an-ı Kerim'e saldırılar ve FETÖ'yle mücadele konuşuldu.

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Malezya Başbakanı İbrahim’in davetine icabetle ilk fırsatta Malezya’yı ziyaret edeceğini belirtti. Türkiye-Malezya ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Malezya’da Ticaret Ofisi açması yönünde verilen onayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

SAVUNMA SANAYİİ

Savunma sanayii alanındaki ilişkilerin artık lokomotif nitelik taşıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda Malezya’nın ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki mutabakat zaptını bir an evvel sonuçlandırmak istediklerini belirtti.

KUR'AN-I KERİM'E SALDIRILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırılara karşı da güçlü ve kararlı, ortak bir duruş tesis edilmesi gerektiğinin altını çizerek, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararların bu bakımdan mühim olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otomobilin çarptığı Polis Memuru Oytun Çakır hayatını kaybetti05 Ağustos 2023 Cumartesi 08:20
  • HSBC, dolar kuru tahminini 30 liranın üzerine çıkardı04 Ağustos 2023 Cuma 16:53
  • Akdeniz'in deniz suyu ısınıyor...04 Ağustos 2023 Cuma 16:46
  • Girne Üniversitesi’nde dekan, dekan vekilliği, dekan yardımcılığı ve  meslek yüksekokulu müdürlüğü kadrolarına pek çok atama yapıldı04 Ağustos 2023 Cuma 16:10
  • KTÖS: DAÜ'de yaşananlar kaygı verici04 Ağustos 2023 Cuma 15:05
  • Derinya'daki anti işgal etkinliği nedeni ile geçişler kapanacak!04 Ağustos 2023 Cuma 15:00
  • "Yazda İşin Hazır Projesi"  İşbirliği Protokolü imzalandı04 Ağustos 2023 Cuma 14:48
  • Koop-Süt ürünlerine zam yaptı04 Ağustos 2023 Cuma 14:45
  • Sıcak ve nemli hava devam edecek04 Ağustos 2023 Cuma 14:41
  • Kıbrıs Dullar Derneği resmen kuruldu04 Ağustos 2023 Cuma 13:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti