KKTC Maliye Bakanı Denktaş: Türkiye'de muhatap bulamıyoruz

Ekonomik kriz Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşamın kendisini hissettiriyor. Dörtlü koalisyon hükümetinin son dönemlerde almış olduğu ek ekonomik önlemler büyük ekonomik sorunların önüne geçemezken, Kıbrıslı Türkler gündelik hayatın her alanında büyük sorunlarla yüz yüze geliyor. KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş bugün yaptığı açıklamada ‘yeni sistemden dolayı’ Türkiye ile ilişkileri sürdürebilmek için muhatap bulamadıklarını da söyledi.

Durumu bugün Bayrak Radyo Televizyonu’na değerlendiren KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ilerleyen dönemde ekonomik krizin derinleşebileceği uyarısında bulundu. “Ekonomik iflas” terimini kullanmaktan kaçınan Denktaş KKTC ekonomisinin geleceği için karamsar bir tablo çizdi. An itibariyle hükümet memur maaşlarını ödeyecek durumda olsa bile, artık KKTC’de ek mali ödenekler ödenemiyor ve birçok sektör büyük bir kriz ile karşı karşıya kalmış durumda.

DENKTAŞ: ASGARİ YAŞAM SÜRÜLMELİ

“KKTC halkı bugüne kadar rahat bir yaşam sürdü. Ancak bundan sonra daha çok çalışarak daha asgari yaşam sürmeli” diyen Denktaş ilerleyen süreçte ekonomik krizin derinleşebileceği uyarısında bulundu. Kıbrıs Türk medyasında da yankı bulan açıklamalar çerçevesinde Denktaş, mevcut günlerin halen ‘iyi’ olduğunu ancak önümüzdeki dönemin daha da kötü olacağını söyledi. Maliye Bakanı Denktaş kamu maliyesinin bugün ancak maaşları ödeyebilecek durumda olduğunu ancak destek ve ek ödenekler açısından yetersizlik yaşandığını söyledi.

‘TÜRKİYE’DE MUHATAP YOK’

Denktaş açıklamaları çerçevesinde bugün karşı karşıya olunan sorunların nedenlerine de değinip, vatandaşlara çözüm yolları önerdi. KKTC Maliye Bakanı Türkiye ile ilişkileri sürdürebilmek için muhatap gerektiğini ancak Türkiye’deki yeni sistemden dolayı bunun mümkün olmadığını dile getirdi. Denktaş Eylül ayı içerisinde elektrik fiyatlarına yeni zam geleceğini açıklayarak vatandaşın borcunu daha rahat ödeyebilmesinin tek yolunun ‘borç yapılandırması’ olduğunu vurguladı. Ayrıca, açıklamasına, “Kimse zamanında döviz borçlanırken bana sormadı” serzenişini de ekledi.

KKTC bankacılık sisteminin geleceğine ilişkin olarak ise bankaların döviz sabitleme gibi bir lüksü olmadığını dile getiren Denktaş 2001’de yaşanan Bankalar krizinin tekrarlanmasının imkansız olduğunu ancak diğer sektörlerde bazı krizler yaşanmasının mümkün olduğu uyarısında da bulundu.