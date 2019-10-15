KKTC Meclisi de bölündü! Ansızın 4 imzalı metin okumaya çalıştı, tartışmalar çıktı!

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Genel Kurulun 11.55’te başlayan toplantısında Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre’nin Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 4 siyasi partinin, Türkiye’nin Suriye sınırında başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na destek ile ilgili ortak deklarasyonu kürsüden okumak istemesi üzerine Genel Kurul’da tartışma çıktı.

Deklarasyona imza koymayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Meclis’in ortak kararı olmayan deklarasyonun kürsüden okunması yerine başka herhangi bir ortamda okunabileceğini ifade ederek tepki gösterdi ve Genel Kurul Salonu’nu deklarasyon okunurken terk etti.

CTP Milletvekileri ortak deklarasyonun okunmasının tamamlanmasının ardından Genel Kurul’a geri döndü.

Ortak deklarasyona Ulusal Birlik Partisi, Halkın Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi imza koydu.