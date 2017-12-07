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KKTC Meclisi’nde DAÜ eğitimleri için sertifika töreni düzenlenecek

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KKTC Meclisi’nde DAÜ eğitimleri için sertifika töreni düzenlenecek
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında KKTC Meclisi Personeline yönelik “Microsoft Word” konulu eğitim düzenlendi.

DAÜ Bilgi İşlem Merkezi Personeli, Microsoft Ofis ürünleri eğitmeni Özlem Görkan Evre tarafından verilen söz konusu eğitim iki grup şeklinde 25-28 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

Toplamda 41 KKTC Meclis personelinin katıldığı kursta katılımcılar yazı yazma teknikleri, yazıları biçimlendirme, yazım hatalarını düzeltme, sayfa rengi, resim ekleme, tablo oluşturma gibi temel bilgiler yanında, şablon oluşturma ve standartlaştırılmış belge kullanımı gibi ileri seviye bilgilerle de donatılmış oldular.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara 8 Aralık 2017 Cuma günü, KKTC Meclisi’nde, saat 10:00’da düzenlenecek olan Sertifika Töreni ile KKTC Meclis Başkanı Dr. Sibel Siber ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından eğitime katılan personele katılım belgeleri takdim edilecek.
 

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