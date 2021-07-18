KKTC Meclis'inde muhalefet sıralarına Bahçeli, Soylu ve AKP'li vekiller oturacak...

CTP ve TDP’nin Erdoğan’ı boykot kararının ardından Genel Kurul olarak kullanılan alan küçültülerek geri kalan alan misafirlerle doldurulacak. Meclis salonunu kalabalık göstermek için izleyici bölümü ile muhalefetten boşalan sıraların birleştirildiği öğrenildi.

Protesto için muhalefetin boşalttığı koltuklara ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve üst düzey AKP’liler oturacak.