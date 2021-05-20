KKTC Meclisinde TARİKATLARA 1 aylık giriş izni tartışması!
KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde bugün, “din turizmi” denilerek, adaya turist olarak gelenlerin, tarikatlarda 1 aylığına kalmasının önünü açacak düzenleme tartışıldı.
KKTC Meclisinde TARİKATLARA 1 aylık giriş izni tartışması!
KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde bugün, “din turizmi” denilerek, adaya turist olarak gelenlerin, tarikatlarda 1 aylığına kalmasının önünü açacak düzenleme tartışıldı.
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