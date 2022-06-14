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KKTC Merkez Bankası 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı: 506 milyon TL kâr

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KKTC Merkez Bankası 2021, yılı için 506,5 milyon TL kâr açıkladı
KKTC Merkez Bankası 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı: 506 milyon TL kâr

 KKTC Merkez Bankası 2021  Faaliyet Raporu  bankanın  http://www.mb.gov.ct.tr web sitesinden yayımlandı.

-Aktif toplam yüzde 75,3 arttı

Rapora göre, KKTC Merkez Bankası bilançosu aktif toplamı 2021 yılında önceki yıl sonuna göre yüzde 75,3 artarak yıl sonu itibarıyla 29.253,4 milyon TL’ye, öz kaynaklar toplamı 1.376,1 milyon TL’ye, yasal karşılıklar 4.920,5 milyon TL’ye, bankalararası para piyasası işlemleri ise 9.956,3 milyon TL’ye ulaştı.

2020 yılında 341,9 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2021 yılında 506,5 milyon TL’ye yükseldi.

Raporda, teşkilat yasasında  kadro sayısı 205 olarak belirlenemsine rağmen 125 personelin görev yaptığı, 2021 yılında  çevrim içi yurt dışı  eğitim programlarına 38 kişinin iştirak ettiği ifade edildi.

Raporda, ”KKTC Merkez Bankası, KKTC bankacılık sektörüne ilişkin mevzuatın uluslararası standartlara yakınlaşması, politika araçlarının ülkemizin ekonomik gelişimine yardımcı olacak biçimde kullanılması ve mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki çalışmalarına 2021 yılında da devam etmiştir. Bu çerçevede 2021 yılı içinde, Bankacılık Yasası, Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası, Tüketici Kredileri Yasası ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasa’nın Banka’ya verdiği yetkilere dayanarak 9 adet değişiklik tebliği düzenlenip yürürlüğe konulmuştur.” denildi.

-Salgın ve ekonomi

Raporda, 2021 yılında da devam eden Covid-19 salgınının ekonomik aktivite üzerinde yarattığı olumsuzluklar, kredi borçluları üzerinde yarattığı zorluklar ve işletmelerin karşılaştıkları nakit akış problemlerini asgari düzeye indirmek amacıyla, 2020 yılı içerisinde uygulamaya konulan düşük faizli kredi paketlerine kapsamı genişletilerek devam edildiği ve kredilerin yapılandırılmasına imkân sağlandığı vurgulandı. 

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