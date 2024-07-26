  • BIST 10923.8
  • Altın 2524.512
  • Dolar 33.095
  • Euro 35.9534
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAHarris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'

KKTC Merkez Bankası 2023 yılında 5 milyar 291 milyon TL kar etti

» »
KKTC Merkez Bankası, 2023 Yılı Faaliyet Raporu’nu Banka’nın web sitesinde yayımladı. Rapora göre Merkez Bankası 2023 yılında 5 milyar 291 milyon TL kar etti
KKTC Merkez Bankası 2023 yılında 5 milyar 291 milyon TL kar etti

 Banka’dan yapılan açıklamada, 2023 yılında da düzenleme ve denetim faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "KKTC bankacılık sektörüne ilişkin mevzuatın uluslararası standartlara yakınlaşması, politika araçlarının ülkemizin ekonomik gelişimine yardımcı olacak biçimde kullanılması ve mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki çalışmalarına 2023 yılında da devam etmiştir. Bu çerçevede 2023 yılı içinde, Bankacılık Yasası ve Tüketici Kredileri Yasası’nın Banka’ya verdiği yetkilere dayanarak 5 adet değişiklik tebliği düzenlenip yürürlüğe konulmuştur.” denildi.

2023 yılında, Banka Yönetim Kurulu kararı ile Bankacılık Yasası ve Uluslararası Bankacılık Birimleri (UBB) Yasası çerçevesinde yedi banka ve bir Uluslararası Bankacılık Birimi’nden savunma talep edildiğinin kaydedildiği açıklamada, bunlardan üçünün inceleme süreci 2024 yılına sarktığı, iki banka ve bir UBB’nin uyarıldığı, iki bankaya ise idari para cezası verildiği aktarıldı.

KKTC Merkez Bankası’nda 2023 sonu itibarıyla 117 personelin görev yaptığının belirtildiği açıklamada, “Banka personelinin yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri yerine getirecek kadro sayısı, KKTC Merkez Bankası Teşkilat Yasası ile 205 olarak belirlenmiştir. 2023 yılı faaliyet dönemi sonu itibarıyla, kadrolu statüde görev yapan personel sayımız 114’tür. Bu sayıya Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam yasası çerçevesinde istihdam edilen 2 personel ve 1 geçici personel ilave edildiğinde, 2022 yılı sonu itibarıyla 118 olan Banka’nın toplam personel sayısı, 2023 sonu itibarıyla 117’ye düşmüştür . 2023 yılında gerçekleştirilen yurt dışı eğitim programlarına çevrimiçi olarak 75 kişi ve yüz yüze olarak 1 kişi olmak üzere toplam 76 personelimiz iştirak etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

-“ Banka 2023 yılında 5 milyar 291 milyon TL kâr etti”

Banka’nın 2023 yılında 5 milyar 291 milyon TL kâr ettiğini de aktarıldığı açıklamada, “KKTC Merkez Bankası bilançosu aktif toplamı 2023 yılında önceki yıl sonuna göre yüzde 102,5 artmış ve yılsonu itibarıyla 107.365,2 milyon TL’ye yükselmiştir. 2023 yılında yasal karşılıklar 15.013,4 milyon TL’ye, bankalararası para piyasası işlemleri ise 54.974,9 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2022 yılında 1.184,7 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2023 yılında 5.291.8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.” denildi.

Açıklamada, KKTC Merkez Bankası ile AAOIFI arasında bir Mutabakat Zaptı’nın imzalandığı da belirtilerek, “2023 yılında, KKTC Merkez Bankası ile İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) arasında, 29-30 Kasım tarihlerinde Bahreyn'de düzenlenen ve 35 ülkeden 1700 delegenin katıldığı 18. AAOIFI İslami Bankacılık ve Finans Konferansı'nda bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Bu Mutabakat Zaptı, taraflar arasında ortak araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütmeye ve bilgi ve deneyimleri paylaşmaya yönelik iş birliğinin çerçevesini çizmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıldırım nedeniyle çıkan yangında 30 dönüm arazi yandı26 Temmuz 2024 Cuma 15:03
  • Nektarin, babutsa, molehiye, domateste limit üstü veya tavsiye dışı ilaç bulundu26 Temmuz 2024 Cuma 15:02
  • Üstel: Sağlıkta dev atılımlara devam edeceğiz26 Temmuz 2024 Cuma 15:01
  • Araçtan silah ve mermi çıktı... Zanlı: Haberim yok26 Temmuz 2024 Cuma 14:49
  • Müdür de bunu yaparsa!26 Temmuz 2024 Cuma 14:47
  • Yarım kilo uyuşturucuyla yakalandılar26 Temmuz 2024 Cuma 14:47
  • Gönyeli'de darp... Zanlı kaçak çıktı26 Temmuz 2024 Cuma 14:46
  • Alayköy'de kavga... Yumruklar konuştu...26 Temmuz 2024 Cuma 14:44
  • 2 bin 216 sürücü kontrol edildi: 390 yasal işlem, 1 tutuklu26 Temmuz 2024 Cuma 14:42
  • Bir ölüm de Çatalköy'de... 57 Yaşındaydı....26 Temmuz 2024 Cuma 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti