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KKTC Merkez Bankası 35 milyon Sterlinlik senet ihalesi açtı

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KKTC Merkez Bankası, 5 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilmek üzere 35 milyon Sterlin tutarında ‘Merkez Bankası Senedi İhale'si açtı.
KKTC Merkez Bankası 35 milyon Sterlinlik senet ihalesi açtı

Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Merkez Bankası Senetleri İhalelerine Katılım Esasları çerçevesinde, 5 Eylül 2022 Pazartesi günü Merkez Bankası Senetlerinin “yeniden ihracının” gerçekleştirileceği açıklandı.

Bankalara satış yöntemiyle açılan ihaleyle 91 gün vadeli ve yüzde 1 faizle 35 milyonluk İngiliz Sterlini ihraç edilmesi hedefleniyor.

Açıklamada, gelen talep miktarının ihale tutarını aşması halinde ise toplam ihale tutarının artırılabileceği de bildirdi.

 

Merkez Bankası Senedi İhale duyurusu

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