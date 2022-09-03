KKTC Merkez Bankası 35 milyon Sterlinlik senet ihalesi açtı

Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Merkez Bankası Senetleri İhalelerine Katılım Esasları çerçevesinde, 5 Eylül 2022 Pazartesi günü Merkez Bankası Senetlerinin “yeniden ihracının” gerçekleştirileceği açıklandı.
Bankalara satış yöntemiyle açılan ihaleyle 91 gün vadeli ve yüzde 1 faizle 35 milyonluk İngiliz Sterlini ihraç edilmesi hedefleniyor.
Açıklamada, gelen talep miktarının ihale tutarını aşması halinde ise toplam ihale tutarının artırılabileceği de bildirdi.
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