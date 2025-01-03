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KKTC Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü

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Merkez Bankası, faiz oranlarını düşürdü. Pazartesinden itibaren geçerli olacak karar uyarınca mevduat ve yasal karşılıklara uygulanan faiz oranları ile reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranları indirildi.
KKTC Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü

Merkez Bankası, faiz oranlarını düşürdü. Pazartesinden itibaren geçerli olacak karar uyarınca mevduat ve yasal karşılıklara uygulanan faiz oranları ile reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranları indirildi.

Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı ile döviz mukabili avans işlemlerine uygulanacak faiz oranı ise sabit bırakıldı.

Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Merkez Bankası nezdindeki mevduat ve yasal karşılık hesaplarına uygulanan faiz oranları ile reeskont işlemlerine uygulanan faiz oranlarını yeniden belirledi.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Lirası mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranı yüzde 46’dan yüzde 43’e, ABD Doları mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranı yüzde 2’den yüzde 1,75’e, Euro mevduat hesaplarına uygulanan yıllık faiz oranı yüzde 1,25’ten yüzde 1’e ve İngiliz Sterlini mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 2’den yüzde 1,75’e indirildi.

Merkez Bankası nezdindeki, Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 15 olarak sabit bırakıldı.

ABD Doları yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 1’den yüzde 0,75’e, Euro yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 0,75’ten yüzde 0,50’ye ve İngiliz Sterlini yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık yüzde 1’den yüzde 0,75’e indirildi.

Türk Lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 55’ten yüzde 50’ye, Türk Lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık yüzde 48,5’ten yüzde 43,5’e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık yüzde 46,5’ten yüzde 41,5’e indirildi.

Döviz mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yüzde 50 olarak sabit bırakıldı.

Yeni oranlar pazartesinden itibaren yürürlüğe girecek.

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