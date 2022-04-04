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KKTC Merkez, ‘Merkez Bankası Senedi’ ihraç ihalesi açtı

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KKTC Merkez Bankası, Merkez Bankası Senetleri İhalelerine Katılım Esasları çerçevesinde, bugün Merkez Bankası Senetlerinin “yeniden ihracının” gerçekleştirileceğini açıklndı.
KKTC Merkez, ‘Merkez Bankası Senedi’ ihraç ihalesi açtı

Merkez Bankası’nın “Bankalara Satış” yöntemiyle açtığı ihaleyle 91 gün vadeli yüzde 0.80 faizle 30 milyonluk ABD Doları, yüzde 0.45 faizle 30 milyonluk Euro ve yüzde 0.60 faizle 30 milyonluk İngiliz Sterlini ihraç edilmesi hedefleniyor.

İhale kapsamında ayrıca 63 gün vadeli yüzde 0.50 faizle 20 milyon sterlin ve 35 gün vadeli yüzde 0.40 faizle 15 milyon sterlin tutarında senetlerin de ihraç edilmesi hedefleniyor.

İhalede, itfa planı, “Merkez Bankası Senedi anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır.” şeklinde açıklandı.,

İhracın işleme geçiş tarihi 5 Nisan 2022 olarak belirtilirken, sona eriş tarihi ilk üç ihale için 5 Temmuz 2022, dördüncü ihale için 7 Haziran 2022 ve beşinci ihale için de 10 Mayıs 2022 olarak belirlendi.

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