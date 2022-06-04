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KKTC Merkez’den 35 milyon sterlinlik senet ihalesi

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KKTC Merkez Bankası, bankalara satış yöntemiyle İngiliz Sterlini cinsini içeren ‘Merkez Bankası Senedi’ ihraç ihalesi açtığını duyurdu.
KKTC Merkez’den 35 milyon sterlinlik senet ihalesi

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, Merkez Bankası Senetleri İhalelerine Katılım Esasları çerçevesinde, 06 Haziran 2022 günü Merkez Bankası Senedi’inin “ihracının” gerçekleştirileceği açıklandı.

Merkez’in “Bankalara Satış” yöntemiyle açtığı ihaleyle 91 gün vadeli %0.70 faizle (sabit faizli) 35 milyonluk İngiliz Sterlini (GBP) ihraç edilmesi hedefleniyor.

Yazılı duyuruda itfa planı, “Merkez Bankası Senedi anapara ve faiz ödemesi vade bitiminde bir defada yapılacaktır.” şeklinde açıklandı.,

İhracın işleme geçiş tarihi (Valör tarihi) 7 Haziran 2022 olarak belirtilirken, sona eriş tarihi (İtfa tarihi) için 6 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

Bankaların, KKTC Merkez Bankası e-islem/MBS uygulaması üzerinden ihalelere teklif girişi yapabilecekleri belirtilen açıklamada, gelen talep miktarının ihale tutarını aşması halinde, toplam ihale tutarının artırılabileceğine de yer verildi.

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