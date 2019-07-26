KKTC Mersin Başkonsolosu İnanıroğlu Mersin’e veda etti

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümünde Mersin Valiliği himayelerinde KKTC Mersin Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve eşi Yusuf İnanıroğlu ev sahipliğinde Mersin Orduevi’ndeki Askeri Gazino’da kutlama yemeği düzenlendi.

Yemeğe, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Albay Erdal Altay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bedri Dursun, il protokolü, KKTC’den mücahitler, Kıbrıs gazileri ve çok sayıda davetli katıldı.

VALİ ALİ İHSAN SU

Gerçekleşen programda bir konuşma yapan Vali Ali İhsan Su, Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı zulüm ve katliamlara son vermek ve adada güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak bundan 45 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Barış Harekatı" ile Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne, huzura ve güvene kavuştuğunu ifade eden Su, “Devlet ve millet olarak bugüne kadar her zaman Kıbrıs Türk halkının ve KKTC’nin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.

KKTC’nin gelişmesi, kalkınması ve refahı için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda vatanı ve bayrağı uğruna hayatını kaybeden aziz şehitleri ve tüm şehitleri şükran, rahmet ve minnetle anan Vali Su, varlıklarıyla güç veren kahraman gazilere de şükranlarını sundu.

Vali Su, Mersin’de 5 yıldır yürüttüğü başkonsolosluk görevinden 31 Temmuz’da ayrılacak Ayşen Volkan İnanıroğlu’na hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

İNANIROĞLU

KKTC Mersin Başkonsolosu İnanıroğlu da konuşmasında, Mersin’deki görev süresinin ay sonu bitmesi nedeniyle bu kutlama yemeğinin buradaki son kutlama etkinliği olduğunu belirtti. İnanıroğlu, Mersin’de görev yaptığı süre içerisinde gerek şahsına gerekse Başkonsolosluğa katkılarından dolayı başta Mersin Valisi Ali İhsan Su olmak üzere Mersin’deki resmi kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

İnanıroğlu konuşmasında, “KKTC Mersin Başkonsolosu olarak görev yaptığım bu 5 yıllık zaman zarfında görevimi en iyi şekilde yapmaya gayret ettim. Her zaman erişilebilir olmaya özen gösterdik, kapımızı açık tuttuk. Başkonsolos olarak görev yaptığım süre içerisinde önemli olaylara tanıklık ettik ve imza attık” dedi.

İnanıroğlu, görev süresinde KKTC’ye Su Temin Projesi “Asrın Projesi” açılış töreninin Anamur’da yapılması, Anamur ile Girne Belediyeleri kardeş kent olması, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi kardeş kent olması, Yenişehir Belediyesi ile İskele Belediyesi’nin kardeş kent olmaları yönünde çalışmaların başlatılması,

KKTC’deki okullarla Mersin’deki okulların kardeş okul olması ve 23 Nisan törenlerine katılımları, Mersin Konsolosluğu’nun konsolosluktan başkonsolosluk statüsüne yükseltilmesi, Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazilere

KKTC Milli Mücadele Madalyaları ve Beratları’nın takdim edilmesi” gibi eğitim, kültür, ticaret ve turizm alanlarında birçok iş birlikleri yapıldığını kaydetti.

Program, KKTC İskele Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterileri ve hediye takdim töreni ardından Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verilen mini konserle sona erdi.