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KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’nin 15 Kasım Mesajı

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KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’nin 15 Kasım Mesajı
KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli’nin 15 Kasım Mesajı

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda “Bir halkın ulaşabileceği en yüce, en onurlu mertebe, bağımsız, egemen devlet kurma aşamasıdır” dedi.

KKTC’nin ilanı ile Kıbrıs Türkü’nün ada üzerindeki vazgeçilmez haklarının teminat altına alındığını, 1960’dan 1983’e kadar Türkiye ile birlikte Kıbrıs Türk halkının verdiği çetin mücadeleyi hiç kimsenin unutmaması gerektiğini ifade eden Mendeli, “Rum-Yunan ikilisi, hala daha egemen eşitliğimizi reddediyor, bizleri azınlık durumuna düşürerek, kendilerine yama yapmayı hayal ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Rumlar, federasyon istermiş gibi görünmekle beraber, yönetimi ve zenginlikleri paylaşmak istemediğini, bu nedenle 50 yılı aşkındır devam eden müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını ifade eden Mendeli, şunları kaydetti:

“Ada etrafındaki hidrokarbon zenginlikleri, adaya barış ve istikrarın gelmesi için bir fırsat olarak kullanılması gerekirken ve ortak komite kurulması önerimiz masadayken, Rumların 2003 yılından beri, tek taraflı atmış olduğu adımlar, ortadadır. Ancak, herkesin çok iyi bilmesi gerekir ki, ne Anavatanımız, ne de Kıbrıs Türk Halkı, hidrokarbon kaynakları meselesinde meşru çıkarlarından zerre kadar taviz vermeyecektir.”

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