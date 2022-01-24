  • BIST 1.927,43
  • Altın 786.60334
  • Dolar 13.4035
  • Euro 15.1496
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKASezen Aksu: Konu ben değilim, konu memleket; 47 yıldır yazıyorum, yazmaya devam edeceğim

KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun Yeni Başkanı Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Buket Baddal Oldu

» »
KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun Yeni Başkanı Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Buket Baddal Oldu
KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun Yeni Başkanı Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Buket Baddal Oldu

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) bünyesinde çalışma grubu olarak faaliyet gösteren KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nun yeni başkanı Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Baddal oldu.

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) çatısı altında faaliyet gösteren tüm çalışma gruplarının yeni dönem yönetimleri, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı olarak yapılan genel kurullarla belirlendi. Bu kapsamda, KKTC Mikrobiyoloji Platformu’nda yeni dönem yönetim kurulu da düzenlenen seçimli genel kurul ile oluşturuldu. Kurucu başkan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın aday olmadığı seçimde başkanlığa, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Baddal getirildi.

Platform genel sekreterliğine ise Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Ruh seçildi. Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Doç. Dr. Meryem Güvenir ise platform yürütme kurulu üyeliğine seçildi.

KKTC Mikrobiyoloji Platformu, mikrobiyoloji camiasına yönelik çalışmalara devam edecek

TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu, Türkiye ve KKTC’deki mikrobiyologlar arasındaki iş birliğini güçlendirmek, birlikte bilimsel toplantılar ve eğitimler düzenleyerek mikrobiyoloji camiasının yapacağı öneri ve uyarıları topluma ileterek, toplumu doğru bilgilendirmeyi ve ülkede halk sağlığının korunmasını sağlamayı hedefliyor. Platformun COVID-19 pandemisinin ortaya çıkışı ile birlikte gündeme gelen SARS-CoV-2 ve tanıda kullanılan testler ile ilgili 7-8 Eylül 2020 tarihlerinde KKTC’de gerçekleştirdiği “Uygulamalı COVID-19 PCR Akademisi” ülkedeki bilim insanları tarafından yoğun ilgi görmüştü. 29 Mayıs 2020’de ise enfeksiyon hastalıklarının takip ve kontrolünde yenilikçi yöntemleri ele alan “Salgın Hastalıklar ve Matematiksel Modelleme: KKTC Deneyimi” seminerini Türkiye ve KKTC’den araştırıcıların katılımı ile gerçekleştirdi. 25-27 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak yapılan TMC 2020 Mikrobiyoloji Sempozyumu’nda ise TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu “Bilimsel Verilerle KKTC’de COVID-19 Pandemisi” oturumu altında sunumlar yaparak ülkedeki son gelişmeleri bilim dünyası ile paylaştı. 2022 dönemi için KKTC’de birçok uygulamalı kurs, seminer ve panel planlayan TMC-KKTC Mikrobiyoloji Platformu, yeni dönemde inovatif teknolojilerin enfeksiyon hastalıkları tanısında kullanımına yönelik etkinlikler planlıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC’nin Yerli Otomobili GÜNSEL, Metaverse Dünyasında Yerini Aldı13 Ocak 2022 Perşembe 15:33
  • 30 Dakikada Katarakttan Kurtulmak Mümkün12 Ocak 2022 Çarşamba 16:55
  • Şanlıdağ: Farklı Laboratuvarlarda İthal PCR Kitleri İle Konulan COVID-19 Tanılarında Yanlışlıklar Tespit Ettik10 Ocak 2022 Pazartesi 16:38
  • Yakın Doğu Okulları online eğitime geçiyor05 Ocak 2022 Çarşamba 13:28
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yücehan Yücesoy’un İki Sunumu Yer Aldı02 Ocak 2022 Pazar 15:17
  • Gençler, Geleneksel Kıbrıs Türk Mutfağından Uzaklaşarak “Fast Food”a Yöneliyor01 Ocak 2022 Cumartesi 17:35
  • Yeni Yılda Kendine Ve Sevdiklerine Bir İyilik Yap Ve Sigarayı Bırak31 Aralık 2021 Cuma 14:41
  • YDÜ Hastanesi’nde Kapalı Ameliyatlarda, 3D Görüntüleme Teknolojisini Kullanmaya Başladı30 Aralık 2021 Perşembe 16:24
  • 2. Uluslararası Sinema Sempozyumu Kapsamında Düzenlenecek, Jürili Dijital Fotoğraf Ve Kısa Film Seçkilerine Başvurular Başladı29 Aralık 2021 Çarşamba 16:16
  • Akdeniz Diyeti, Kalp-Damar Hastalıkları, Tip 2 Diyabet, Alzheimer Ve Kanser Riskini Azaltıyor27 Aralık 2021 Pazartesi 15:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti