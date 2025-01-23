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KKTC Milletvekilleri, TÜRKPA Sağlık Komisyonu toplantısında Bakü’de...

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CTP Milletvekili Filiz Besim ve UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Bakü’de düzenlenen TÜRKPA Sağlık Komisyonları Başkanları Toplantısı’na katıldı.
KKTC Milletvekilleri, TÜRKPA Sağlık Komisyonu toplantısında Bakü’de...

Toplantı, “İklim Değişikliği ve Sağlık: Yasamanın İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerindeki Etkilerine Müdahalesi” temasıyla gerçekleştirildi.

Türk Dünyasından Geniş Katılım
Azerbaycan Milli Meclisi Sağlık Komitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya KKTC heyetiyle birlikte Türkiye, Özbekistan ve Kırgızistan Meclis heyetleri katılırken, Kazakistan heyeti çevrimiçi olarak toplantıda yer aldı.

Anıt Ziyaretleriyle Başladı
Toplantı öncesinde, katılımcı heyetler Azerbaycan’ın milli lideri Haydar Aliyev’in anıt mezarını ve Azerbaycan Şehitliği’ni ziyaret ederek anıtlara çiçek bıraktı. Ardından heyetler, toplantının gerçekleştirileceği Azerbaycan Milli Meclisi’ne geçti.

İklim Değişikliği ve Sağlık Masaya Yatırıldı
Toplantıda, KKTC’yi temsilen katılan milletvekilleri Filiz Besim ve Ahmet Savaşan, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri ve yasamanın bu konuda alması gereken önlemler üzerine konuşmalar yaptı.

Azerbaycan Milli Meclisi Başkanlığında Toplantı ve Kabul

Konuşmaların ardından ardından, Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Ahmedov, konuk heyetleri makamında kabul etti. Kabul sırasında, ülkeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi, sağlık ve çevre alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi gibi konular ele alındı. Ahmedov, konuk heyetlerin Bakü ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türk dünyasının ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

TÜRKPA Sekretaryası Ziyareti ve Bilgilendirme
Toplantının ardından katılımcılar, TÜRKPA Sekretaryası’na resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, Genel Sekreter Büyükelçi Mehmet Süreyya Er, TÜRKPA’nın mevcut faaliyetleri, hedefleri ve Türk dünyasındaki parlamenter iş birliğini geliştirme konusundaki çalışmaları hakkında heyetlere detaylı bilgi verdi. Görüşmede, TÜRKPA’nın sağlık, çevre ve sosyal politika alanlarındaki projeleri ele alınırken, üye ülkeler arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik stratejiler de tartışıldı. Ziyaret, katılımcı ülkelerin ortak değerler ve hedefler doğrultusunda daha güçlü bağlar kurmasına katkı sağladı.

Sağlık Alanında Ortak Adımlar Atılacak
Cumhuriyet Meclisi heyetine Bakü’deki temaslarında, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer ve Bakü Temsilciliği 3. Sekreteri Görkem Reis eşlik etti.

Baküde’ki toplantılar, Türk devletleri arasında iklim değişikliği ve sağlık ilişkisine dair ortak çözümler geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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