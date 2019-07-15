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KKTC Milli İradeye Saygı Platformu: “FETÖ geçmişte de birçok zaman devlet üzerinde varlığını hissettirmiş ve yarınlara kör ışık tutmuştur”

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KKTC Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Başkanı Talip Sancar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) birçok kez Türkiye üzerinde varlığını hissettirdiğini ve yarınlarına kör ışık tuttuğunu belirtti..
KKTC Milli İradeye Saygı Platformu: “FETÖ geçmişte de birçok zaman devlet üzerinde varlığını hissettirmiş ve yarınlara kör ışık tutmuştur”

Talip Sancar Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da yapılan darbe girişimi nedeniyle yayımladığı bildiride, “Hain FETÖ Darbe Girişiminden sonra KKTC’de kurmuş olduğumuz bu platform ile her zaman birlik ve beraberliğin önemine binaen çalışmalar gerçekleştirdik” dedi.

Platform olarak KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti iki ayrı devlet tek millet anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Sancar, “Ülkemiz üzerinde emeli bulunan emperyalist ve faşist anlayışın köhne bir zihniyetten başka birşey olmadığını herkes bilmelidir.Bu noktada hedeflerine ulaşamayacaklarının da örneğini en son merkez üssü İncirlik olan Darbe Girişimi’nde öğrenmiş oldular. Dolayısıyla bizim birlikteliğimiz ayrı olarak düşünülemez.Her daim Türkiye Cumhuriyeti’nin de yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz”ifadelerini kullandı. 

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