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KKTC Milli Pul Sergisi yarın Bedesten'de

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2019 KKTC Milli Pul Sergisi yarın Bedesten'de açılacak
KKTC Milli Pul Sergisi yarın Bedesten'de

“2019 KKTC Milli Pul Sergisi”  yarın Bedesten Kültür Merkezi’nde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından açılacak. Yarın saat 16.30’da açılacak sergi 20 Nisan’a kadar 09.00–17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Sergiye katılacak koleksiyonların bazıları yarışmaya tabi olacak. Ödül töreni 19 Nisan’da yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, KKTC Posta Dairesi ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen sergide, TC Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Pul Müzesi ile KKTC Posta Dairesi’nin koleksiyonları sergilenecek.

30’a yakın filatelistin ise Geleneksel Filateli, Posta Tarihi, Posta Antiyeleri, Aerofilateli, Tematik Filateli, Maximafilive Filatelik Literatür sınıflarında yarışacak.

Ödüllerin sahiplerini bulacağı tören 19 Nisan’da Lefkoşa Golden Tulip Otel’de yapılacak.

“Milli Büyük Onur Ödülü” KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, “Milli Büyük Ödülü” TC Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., “Büyük Ödül” KKTC Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından verilecek.

“Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Ödülü”, “Türk Filateli Akademisi Ödülü”, “Kıbrıs Türk Filateli Derneği Gençlik Ödülü” de törende sahiplerini bulacak. Dereceye giren filatelistlere büyük altın, altın, büyük gümüş, gümüş, bronz-gümüş ve bronz madalya da verilecek.

Ayrıca sergiye katılanlara, bir diploma veya katılım belgesi de takdim edilecek.

Ödül töreninde Kıbrıslı moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak tarafından TC PTT A.Ş. Pul Müzesi koleksiyonu için hazırlanan, 2013’te açılan ve PTT Pul Müzesi’nde halen sergilenen “15. Yüzyıldan Günümüze Postacı Kıyafetleri” defilesi de olacak.

Öte yandan verilen bilgiye göre, TC PTT A.Ş. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Pul Sergisi” ibareli özel gün zarfı satışa sundu. Zarf, 3 TL bedelle, şirkete ait www.filateli.gov.tr web adresinden, filateli cep uygulamasından veya etkinlik alanındaki filateli standından alınabilecek.

Ayrıca, sergi alanında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Pul Sergisi 15-20.04.2019 LEFKOŞA" ibareli özel tarih damgası da kullandırılacak.

“KKTC Milli Pul Sergisi” ile “Kıbrıs Türk Filateli Derneği’nin 40. Yılı” anısına tedavüle sunulan anı pulları ile ilk gün zarfları KKTC Posta Dairesi Müdürlüğü’nün posta merkezlerinde ve sergi alanında satışa sunulacak.

Söz konusu anı pullarına ait ilk gün zarfları 4,25 TL ve 5,75 TL bedelle satılacak.

Ayrıca yarın Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke posta merkezlerinde “KKTC Milli Pul Sergisi” ibareli Özel Tarih Damgası kullandırılacak.

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