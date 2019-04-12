KKTC Mobbingle ile Mücadele Derneği, Meclis Başkanı Uluçay'ı ziyaret etti

KKTC Mobbingle ile Mücadele Derneği ziyaretle ilgili şu açıklamarda bulundu:

"KKTC Mobbingle ile Mücadele Derneği olarak, KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay'ı ziyaret ettik.

Ziyaretimizde, KKTC Kamu Yönetiminde Mobbing ile ilgili yapmış olduğumuz bilimsel araştırmalar, çalışma hayatında yaşanan İşyerinde Psikolojik Taciz(Yıldırma) konusunun hangi noktada olduğu, yasal mevzuaatta mobbing kavramının yer almamasının yarattığı sonuçlar, mağdurun şikayet edeceği bir mercinin yokluğu, mobbing ile ilgili bir Komüsyon ve uzmanların bulunmaması ortaya konuldu. Devamında derneğimizin kuruluş amacı ve çalışmaları konusunda bilgi aktarıldı.

KKTC'de çalışma hayatında stres yaratan, verimliliği ve motivasyonu düşüren, örgütle olan bağını koparan ve çalışanı mutsuz eden mobbing ile mücadelenin devlet eliyle yapılması gerektiği üzerinde duruldu. "TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu"na benzer bir komisyon KKTC Meclis bünyesinde de kurulması çok önemli olduğu vurgulandı. "

Dernek Başkanı Dr. Türel Özer ÖKSÜZOĞLU