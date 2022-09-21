KKTC MOK Olimpizm Ödülleri Töreni,Cuma günü yapılıyor

OLİPİZM ÖDÜLLERİ VERİLİYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) tarafından “Olimpizm Ödülleri Töreni” gerçekleştiriliyor. Pandemi sürecini fırsata çeviren KKTC MOK, bir yandan içsel yapısını değiştirmek için radikal adımlar atarken bir yandan da ülke sporu ve sporcusuna destek olmak, katkı vermek, yanlarında olduğunu hissettirmek ve tüm sorunlara karşı birlikte mücadele etmek adına uzun bir aradan sonra bu yıl Olimpizm Ödülleri’ni vermek için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Olimpizm Ödülleri, 23 Eylül Cuma günü veriliyor

KKTC MOK Olimpizm Ödülleri Töreni, 23 Eylül 2022 Cuma günü saat 19.00’da Lefkoşa Concorde Tower Otel’de gerçekleştirilecektir. Törene, federasyonlar tarafından belirlenerek ödül alacak hakem, antrenör ve sporcular ile birlikte federasyon başkanları ve temsilcileri, ülkemiz devlet erkanı, Türkiye’den üst düzey misafirler, sponsorlar, katkı koyanlar ve spor basını katılacak.

Bu yıla özel ödül alacak olanlar federasyonlar tarafından belirlendi

KKTC MOK, yeniden yapılanma adına ve yeni tüzük ile birlikte gerçekleşecek seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde yapılacak Olimpizm Ödül Töreni ile ilgili tüm spor federasyonlarına çağrıda bulundu. KKTC MOK, spor federasyonlarını kucaklayarak yaptığı çağrı sonucu, sadece bu yıla özel olmak üzere tüzükler ve uluslararası kriterler göz önünde bulundurulmadan her federasyonun kendi bünyesinde belirlediği yılın başarılı sporcusu, antrenörü ve hakemini ödüllendirecek.

Bundan böyle uluslararası kriterlere göre KKTC MOK tarafından seçilecek

Federasyonların kendi yönetim kurulları kararlarlarına bırakılarak belirlenen isimler, bazı federasyonlar tarafından ulusal başarılara göre seçilirken, bazı federasyonlar tarafından da uluslararası başarılar göz önünde tutularak belirlendi. 2023 yılından itibaren Olimpizm Ödülleri, yeni tüzük ve IOC kurallarına bağlı kalarak uluslararası kriterlere göre elde edilen başarılar sonucu oluşturulacak olan ödül yönetmeliği kapsamında KKTC MOK tarafından belirlenerek verilecek.

Olimpizm Ödülleri için 20 federasyon liste verdi

KKTC MOK tarafından yapılan tüm çağrılar üzerine ülkemizde aktif faaliyet gösteren toplam 33 spor federasyonundan 20’si Olimpizm Ödülleri için bildirimde bulundu. Bunlardan 18’i üç kategori için de bildiri yaparken 1’i iki kategoride 1’i de sadece sporcu bildiriminde bulundu. Bu yıl için tüm federasyonların üyelik şartlarına bakılmaksızın yapılan çağrıya rağmen 12 federasyon KKTC MOK’a ödül için sporcu, antrenör veya hakem bildiriminde bulunmadı. Üniversite Sporları Federasyonu ise organizasyonlarını diğer federasyonlarla işbirliği içerisinde yaptığı için yapısı gereği katılımcılarının da diğer federasyonlarda yer almasından dolayı ödüllendirmeye dahil edilmedi.

Antrenör ve hakemlere plaket, sporculara Cumhuriyet Altını verilecek

Olimpizm Ödülleri Töreni’nde her federasyonun kendi bünyesinde belirlediği yılın başarılı sporcuları, antrenörleri ve hakemlerine KKTC MOK tarafından Olimpizm Ödülü plaketi takdim edilecek. KKTC MOK ayrıca yılın başarılı sporcularına maddi destek olarak da Cumhuriyet Altını verecek. Gecede ayrıca organizasyona sponsor olanlara ve katkı koyanlara da teşekkür plaketi sunulacak.

KKTC MOK tarafından özel ve onur ödülleri de verilecek

Olimpizm Ödülleri Töreni’nde KKTC MOK tarafından özel ve onur ödülleri de verilecek. Vücut Geliştirme ve Fitnes branşında Şengül Karataç’a KKTC MOK Kurucu Başkanı Merhum Ahmet Sami Topcan adına, atletizmde Buse Savaşkan’a KKTC MOK Yönetim Kurulu Üyeliği devam ettiği dönemde vefat eden Merhum Güner Burgul adına Olimpizm Özel Ödülü verilecek. Yazmış olduğu çok sayıda kitabıyla Kıbrıs Türk spor tarihine ışık tutan duayen spor yazarı Yücel Hatay Olimpizm Plaketi ile ödüllendirilecek. 7 Kıta 7 Zirve projesinin 5’ini tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan ve son olarak Antarktika’nın en yüksek noktası Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandırdıktan sonra zamansız vefatıyla ülkemizi yasa boğan Merhum Dağcı Birkan Uzun adına ailesine Olimpizm Onur Plaketi sunulacak.

FEDERASYONLAR TARAFINDAN BELİRLENEREK KKTC MOK OLİMPİZM ÖDÜLLERİ TÖRENİ’NDE ÖDÜL ALACAK SPORCU, ANTRENÖR VE HAKEMLERİN LİSTESİ ŞU ŞEKLİDE;

1.Atıcılık Federasyonu: Salih Oday (Sporcu), Ekrem Günbay (Hakem)

2.Atletizm Federasyonu: Taygun A.Özcihan (Sporcu), Mehmet Baykent (Antrenör), Gülsev Ekmekçi (Hakem)

3.Badminton Federasyonu: Nehir M.Deniz (Sporcu), Cafer Yöncü (Antrenör), Figen Y. Lesinger (Hakem)

4.Cimnastik Federasyonu: Nida Toko (Sporcu), Mustafa Erbulut (Antrenör), Ayten Kasap Topal (Hakem)

5.Engelliler Spor Federasyonu: Murat Ekşi (Sporcu), Hasan Serbülent (Antrenör), İzlem Benan (Hakem)

6.Eskrim Federasyonu: Cemal Ege Lort (Sporcu), Ömer Aydın (Antrenör), Tülay Kuruçolak (Hakem)

7.Futbol Federasyonu: Remzi Betmezoğlu (Sporcu), Ali Oraloğlu (Teknik Direktör), Mehmet Sezener (Hakem)

8.Futbol Tenisi Federasyonu: Ayşe Mullacuma (Sporcu), Makbule Nurtunç (Antrenör), Katriye Kontosoğlu (Hakem)

9.Güreş Federasyonu: Malik Homak (Sporcu), Yavuz Çiftçi (Antrenör), Oruç Ertürk (Hakem)

10.Halter ve Vücut Glş. Fed.: Emre Özkaram (Sporcu), Neval Ç.Akgürgen (Antrenör), Hasan Bölükbaşı (Hakem)

11.Hentbol Federasyonu: Rabia B.Çamlı (Sporcu), Tarkan Kayaş (Antrenör), Halim Mert Güdenoğlu (Hakem)

12.Herkes İçin Spor Federasyonu: Yenal Senin (Sporcu), Remzi Öztenekecioğlu (Antrenör), Niyazi Akartürk (Hakem)

13.Kempo Savunma Sporları Federasyonu: Büşra Turan (Sporcu), Umar Abdulaziz (Antrenör), Vedat Yayar (Hakem)

14.Masa Tenisi Federasyonu: Özüm Özel (Sporcu), Hasan Bekiroğulları (Antrenör), Özkan Bardak (Hakem)

15.Okçuluk Federasyonu: Gülay Araz (Sporcu), Ayşen Tez (Antrenör), Derviş Çapkıner (Hakem)

16.Su Sporları Federasyonu: Doğukan Ulaç (Sporcu), Emine Mehmetalioğulları (Antrenör), Nagihan Zekai (Hakem)

17.Tenis Federasyonu: Aren Baybars (Sporcu), Mustafa Ülker (Antrenör), Hüseyin Güzoğlu (Hakem)

18.Triatlon Federasyonu: Enis Alçıcı (Sporcu)

19.Voleybol Federasyonu: Kemal Şah (Sporcu), Kemal Derebey (Antrenör), Sedat Kılıç (Hakem)

20.Yelken Motor ve Kürek Federasyonu: Eda Şevket (Sporcu), Mustafa Güçver (Antrenör), Levent Ilgın (Hakem)