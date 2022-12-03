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KKTC MOK Yönetim Kurulu belirlendi

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KKTC MOK yeni Yönetim Kurulu oluşturuldu ve ilk toplantı yapıldı
KKTC MOK Yönetim Kurulu belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi’nin (KKTC MOK) 26 Kasım Cumartesi günü yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda KKTC MOK Başkanı seçilen Dursun Koç, yönetim kurulunu belirledi ve yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Tenis Federasyonu lokalinde dün yapılan toplantıda yönetim kurulu görev dağılımı, disiplin ve denetleme kurulları ile birlikte alt komiteler oluşturuldu.

Dursun Koç başkanlığında toplam 9 kişiden oluşan KKTC MOK Yönetim Kurulu’nda dört bireysel üye beş federasyon temsilcisi yer aldı.

 

Koç: Ülke sporumuz ve gençliğimiz için hayırlı olmasını diliyorum

KKTC MOK Başkanı Dursun Koç, ilk yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Toplantıda, görev dağılımı, kurul ve komitelerin oluşturulmasının yanında, kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştireceğimiz faaliyetleri ele aldık. Ülke sporumuz ve gençliğimiz için hayırlı olmasını diliyor, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.”

 

KKTC MOK Yönetim Kurulu

Başkan: Dursun Koç (Bireysel üye)

Başkan Yardıcısı: Enver Kaya (Voleybol Federasyonu)

Genel Sekreter: Hasan Sapsızoğlu (Cimnastik Federasyonu)

Mali Sekreter: Hasan Gazioğlu (Tenis Federasyonu)

Üye: Ferhat Sakallı (Atletizm Federasyonu)

Üye: Yüksel Bahadır Ayhan (Hentbol Federasyonu)

Üye: Atilla Mahmutoğlu (Bireysel üye)

Üye: Levent Karataş (Bireysel üye)

Üye: İrfan Yılmaz (Bireysel üye)

 

Denetleme Kurulu

Ahmet Okumuş

Erdinç Akgür

Bünyamin Merhametsiz

 

Disiplin Kurulu

Şahap Tokatlı

Orhan Güçlü

Fırat Deniz

 

Tahkim Kurulu

Özlem Bendasan

Kemal Bayraktar

 

Sporu Geliştirme ve Yaygınlaştırma Kurulu

Yönetim Kurulu üyeleri

Cevdet Tınazcı

Nazım Serkan Burgul

Sinan Güneş

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