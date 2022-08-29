  • BIST 3.143,80
  • Altın 1009.955
  • Dolar 18.179
  • Euro 18.1737
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

KKTC MOK’ta “Seçimli Olağanüstü Genel Kurul” ve “Olimpizm Ödülleri” hazırlığı

» »
KKTC MOK’ta “Seçimli Olağanüstü Genel Kurul” ve “Olimpizm Ödülleri” hazırlığı
KKTC MOK’ta “Seçimli Olağanüstü Genel Kurul” ve “Olimpizm Ödülleri” hazırlığı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Olimpiyat Komitesi (KKTC MOK), KKTC MOK’a üye federasyonlar ile birlikte, 26 Ağustos Cuma günü “Seçimli Olağanüstü Genel Kurul” ve “Olimpizm Ödülleri” olmak üzere iki önemli gündem maddesiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya KKTC MOK Başkanı Dursun Koç ile birlikte KKTC MOK’a üye federasyonların başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda Futbol, Cimnastik, Atletizm, Badminton, Okçuluk, Engelliler, Halter ve Vücut Geliştirme federasyonları adına temsilci yer alırken Voleybol, Hentbol, Tenis, Masa Tenisi, Futbol Tenisi ve Üniversite Sporları federasyonları ise mazaret bildirdi.

 

Seçimli Olağan Üstü Genel Kurul Kasım’da

Toplantıda ilk gündem maddesi olarak seçimli olağanüstü genel kurul konusu konuşuldu.

KKTC MOK’un yeni tüzüğü ile birlikte seçimli olağan üstü genel kurulun 2022 Kasım ayında yapılması noktasında hem fikir olundu. Tam tarih olarak ise Kasım ayının 19’u ya da 26’sı olmak üzere iki farklı tarih ortaya kondu.

Bu iki tarih KKTC MOK yönetim kuruluna sunulacak ve tam seçim tarihi ilerleyen günlerde yapılacak toplantıda belirlenerek kamuoyuna duyurulacak.

 

Yeni tüzük hazır

Seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde KKTC MOK’un 05 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Tüzük Kurultayı’nda genel kurulun onayını alan KKTC MOK yeni tüzüğü, Savcılığın da onayından geçti.

Yeni tüzük, Girne Kaymakamlığı tarafından önümüzdeki günlerde KKTC MOK’a teslim edilecek.

 

Federasyonlara 31 Ağustos’a kadar Olimpizm Ödülleri çağrısı

Toplantıda ikinci gündem maddesi olarak ise KKTC MOK tarafından düzenlenecek olan Olimpizm Ödülleri konuşuldu.

KKTC MOK tarafından, ükemizde 33 spor federasyonu bulunmasına rağmen sadece komiteye üyeliklerini yerine getiren değil, tüm spor federasyonlarına ödüllendirme noktasında sporcu, antrenör ve hakem belirleme çağrısı yapılarak yazı gönderildi.

Şu ana kadar 10’un üzerinde federasyonun ödüllendirilecek olan sporcu, antrenör ve hakemlerini belirleyerek KKTC MOK’a dönüş yaptığı açıklanırken bazı federaysonların da bu çalışmaya devam ettiği belirtildi.

KKTC MOK, tüm spor federaysonlarının 31 Ağustos tarihine kadar Olimpiz Ödülü ile ilgili sporcularını, antrenörlerini ve hakemlerini belirleyerek KKTC MOK’a bildirmeleri için de yeniden çağrı yapıldı.

kktc-mok-(4).jpg

Sporculara Cumhuriyet altını verilecek, antrenör ve hakemler de ödüllendirilecek  

Toplantıda 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleşmesi beklenen Olimpizm Ödülleri ile ilgili üst düzey bir tören yapılması için tüm hazırlıkların devam ettiği ve Türkiye’den de önemli misafirlerin yer alacağı ifade edildi.

Malum sebeplerden ötürü yıllardır verilemeyen Olimpizm Ödülleri’nin bu yıl yeniden hayata geçeceği ve federasyonların belirleyeceği en başarılı bir sporcusuna 1 Cumhuriyet Altını ile plaket takdim edilecek.

Ayrıca yine her federasyonun kendi belirleyeceği, yılın başarılı antrenörü ve hakemi ile KKTC MOK'un faaliyetlerine katkı koyan sponsorlara da plaket verilecek.

 

13 federasyon üye oldu, seçim öncesi diğer federaysonlara çağrı yapıldı

Toplantıda ayrıca spor federasyonlarının yenilenen tüzüğü ile Kasım ayında yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurulda (tüzük gereği olimpik branş ve özerk olma koşulu) oy kullanabilmeleri adına KKTC MOK’a üyeliklerini de yerine getirmesi noktasında yeniden çağrı yapıldı.

Şu ana kadar Atletizm, Badminton, Cimnastik, Engelliler, Futbol, Futbol Tenisi, Halter ve Vücut Geliştirme, Hentbol, Masa Tenisi, Okçuluk, Tenis, Üniversite Sporları ve Voleybol olmak üzere 13 federasyon KKTC MOK’a üyeliklerini gerçekleştirmiş durumda.

Kasım ayında yapılacak seçimli olağanüstü genel kurul öncesinde tüm federasyonların üyeliğinin beklendiği açıklanırken yapılan görüşmelerde genel kurul öncesi üyeliklerini yapacağını açıklayan federasyonlın da mevcut olduğu belirtildi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 10 Adet Yangın Meydana Geldi29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:12
  • LTB Adayı Sıla Usar İncirli: “Akıncı 1982’de CTP’nin desteğiyle başkan oldu”29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:08
  • 54 Kaza 16 Yaralanma29 Ağustos 2022 Pazartesi 14:07
  • Bakanlar Kurulu toplanıyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:44
  • Başbakan Üstel: Belediye çalışanlarının hiçbiri mağdur edilmeyecek29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:35
  • Başbakan Üstel: Elektrik Kurumu’nun artık bir yasası olması lazım29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:30
  • Zafer Bayramı yarın KKTC’de de törenlerle kutlanacak29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:54
  • Meclis Başkanı Töre, Türkiye’nin Rize ilinde temaslarda bulundu29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:02
  • Tatlısu’daki bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:00
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar29 Ağustos 2022 Pazartesi 08:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti