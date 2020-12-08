KKTC Muhtarlar Derneği Belediye Başkanı İsmail Arter’i Ziyaret Etti

Başkan İsmail Arter konuşmasında, Gazimağusa’da muhtarları misafir etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, yeni Başkan Akay Darbaz ve Yönetim Kurulu Üyelerine görevlerinde başarılar diledi. Başkan Arter, muhtarlıkların yıllardan beridir ülkede var olan zaman zaman kıymeti bilinen ancak zaman zaman da unutulan bir görev olduğunu, içinde bulunduğumuz bu dönemde muhtarların kıymetinin daha da anlaşıldığını gördüğünü ifade etti. Muhtarların ne kadar çok çalışır ve paydaşlara ne kadar yakın olursa mahallenin en bilgili konulara vakıf kişisi olarak sorunların çözümüne de yardımcı olacağını ifade eden Başkan Arter, belediyelerle işbirliği içinde bölgesel sorunları çözülmesinde de muhtarlara görev düştüğünü belirtti. Gazimağusa Belediye hudutları içine muhtarlarla istişare içinde çalışmaya gayret gösterdiklerini, zaman zaman çok iyi sonuçlar aldıklarını zaman zaman gecikmeler olduğunu ancak işin ciddiyetinde oldukları için durmadan devam ettiklerini de ifade etti. Başkan İsmail Artrer, diğer bölgelerin muhtarlarının Gazimağusa’ya gelmesinden memnun olduğunu, daha sık görüşüp bölgesel işbirliği de yapmak adına muhtarlarla çalışmak istediğini söyleyerek, tekrardan Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz ise, Muhtarlar Birliği Derneği olarak ilk belediye ziyaretini Gazimağusa Belediyesine gerçekleştirdiklerini, ilk ziyarete doğudan başlayarak yeniden farkındalık ve doğuşu yaratmak istediklerini ifade etti. Darbaz, dönem dönem muhtarların öne çıkmasına rağmen uzun süredir itibarsızlaştırma yaşandığını, yerel yönetimlerin de desteğiyle muhtarlara itibarlarını geri kazandıracaklarını belirtti. Darbaz, Gazimağusa bölgesinin de sorunlarını Başkan İsmail Arter bile paylaşacaklarını, genel olarak tüm muhtarların ciddi sorunları olduğunu, belediye başkanları ve kaymakamlarla istişare yapma taraftarı olduklarını ancak bazı belediye başkanlarının bu çabalarına kayıtsız ve cevapsız kaldıklarından yakındı. Akay Darbaz, bu ziyaretten sonra bu konuda olumlu adımlar atılmasını diledi.