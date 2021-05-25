KKTC Muhtarlar Derneği: Kapılar ivedilikle açılmalı

KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz muhtarlar derneği adına yaptığı açıklamada Güneyle aramızdaki kapıların ivedilikle açılmasının önemine değendi.



Darbaz, gerekli önlemlerin alınarak ve sağlık açısından kurallar alınarak kapıların açılmasını istedi. Ekonomik açıdan birçok işletmenin ve esnafın zor durumda olduğuna işaret eden Darbaz, kapıların kapılı olduğu dönemde Güney kaynaklı sağlanan ekonominin öneminin daha da netleştiğini söyledi.

Darbaz, özellikle küçük esnafın ve sınır bölgelerine yakın işletmelerin bu süreçte çok kan kaydettiğini belirterek Covid-19 tedbirleri alınarak kapıların açılmasının önemine değindi.