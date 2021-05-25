  • BIST 1.412
  • Altın 514,304
  • Dolar 8,4533
  • Euro 10,3492
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

KKTC Muhtarlar Derneği: Kapılar ivedilikle açılmalı

» »
KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz muhtarlar derneği adına yaptığı açıklamada Güneyle aramızdaki kapıların ivedilikle açılmasının önemine değendi.
KKTC Muhtarlar Derneği: Kapılar ivedilikle açılmalı

KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz muhtarlar derneği adına yaptığı açıklamada Güneyle aramızdaki kapıların ivedilikle açılmasının önemine değendi.
 

Darbaz, gerekli önlemlerin alınarak ve sağlık açısından kurallar alınarak kapıların açılmasını istedi. Ekonomik açıdan birçok işletmenin ve esnafın zor durumda olduğuna işaret eden Darbaz, kapıların kapılı olduğu dönemde Güney kaynaklı sağlanan ekonominin öneminin daha da netleştiğini söyledi.

Darbaz, özellikle küçük esnafın ve sınır bölgelerine yakın işletmelerin bu süreçte çok kan kaydettiğini belirterek Covid-19 tedbirleri alınarak kapıların açılmasının önemine değindi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu kez Yurt sahipleri eylem yapıyor...25 Mayıs 2021 Salı 16:04
  • Güney Kıbrıs Fransa İle Ortak Arama-Kurtarma Tatbikatı Yaptı25 Mayıs 2021 Salı 16:02
  • Doğuş Derya’dan Ersan Saner’e: “Bir insan olarak bunu söylerken utanmalısınız!”25 Mayıs 2021 Salı 15:43
  • CTP Mağusa İlçesi: KTEZO’nun tüm eylemlerine destek belirtiriz!25 Mayıs 2021 Salı 15:40
  • Karahan son yolculuğuna uğurlandı25 Mayıs 2021 Salı 15:38
  • Güneyde Seçime Doğru... 712 Kıbrıslı Türk'ün Oy Hakkı Olduğu İddiası25 Mayıs 2021 Salı 15:29
  • Rogers: Başbakan'ın ağzından yazılan bilgiler doğru değil!25 Mayıs 2021 Salı 14:54
  • Saner: ''Güneyle Kapıların Açılması Konusu Tamamen Siyasidir''25 Mayıs 2021 Salı 14:53
  • “Cumhurbaşkanı ve hükümet, toplumu yaralayan Adalı cinayetinin çözümü için adım atmalıdır”25 Mayıs 2021 Salı 14:36
  • Saner: Bu ülkeyi sanki sadece UBP yönetti!25 Mayıs 2021 Salı 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti