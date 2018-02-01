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KKTC nereye gidiyor? 

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KKTC nereye gidiyor? 
KKTC genelinde yaşanan akıl almaz olaylar ve gittikçe artan suçlardan tedirgin olan vatandaşlar, bizlere ne oluyor diye sormadan edemiyor.

Taner ULUTAŞ

Kedilerin zehirlenerek öldürüldüğü, Karpaz’da eşeklere işkence yapıldığı ve ülkede terör olaylarını andıran saldırılar ile yabancı öğrencilerin oluşturduğu öne sürülen çeteler ile uyuşturucu tacirliğinin yanısıra, hırsızlık soygun ve cinayetlerin giderek büyük boyutlara ulaştığı belirtildi. Ülkenin nereye gittiği sorgulanırken bu durumun artık önüne geçilmesi gerektiğine de vurgu yapıldı. 

Kanal T’de yayınlanan Ateş Hattına bağlanan ve mesaj gönderen birçok vatandaş, yaptıkları açıklamalarda, ülkede yaşanan akıl almaz olayların yanısıra, suç çetelerinin oluştuğuna vurgu yaparak, bu olayların ülke insanını tedirgin ettiğini belirtti.

Birçok vatandaş özellikle Nijerya uyruklu öğrencilerin, çeteler oluşturduklarını, bu çetelerin, hırsızlık, soygun ve cinayet bile işlediğine vurgu yaparak, Nijerya elçisinin KKTC’ye gelen öğrencilere dikkat edilmesini, birçoğunun bir araya geldikten sonra çeteler oluşturarak suç işlemeye meyilli olduğunu dile getirdiğini belirtti. Ancak Nijerya Elçisinin, bu konuda KKTC hükümetine bilgi vermesine karşın hiçbir tedbir alınmadığı öne sürüldü.

Çayırova’da sakin Ayniye Dalınç gönderdiği mesajda dış ülkelerden gelen bu öğrenciler araştırılıyormu? Devlet bu öğrencileri niye araştırmıyor. Bu öğrenciler okula gider mi? yoksa ne diyeyim artık yeter dedi. Rıdvan Boranlar ise mesajında daha durun bakalım.Bu günler iyi günlerimizdir. Öğrenci Hollanda’da uçak biletini aldığı anda, Manifestosu ülkeye ondan evvel gider. O kişi ülkeye varmadan, polisin onun hakkında bilgi edinmesi için yeterli zamanıolur.  Internet cağındayaşıyoruz ifadesinde bulundu.

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