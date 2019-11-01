KKTC Nöbetçi eczaneler (1 Kasım 2019)

Kıbrıs’ın kuzeyinde nöbetçi olan tüm eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir…
Lefkoşa / Abbasoğlu Eczanesi
Şehit Hüseyin Ruso Caddesi, Dükkan No:112, Küçükkaymaklı
0392 227 16 64
Lefkoşa / Necatibey Eczanesi
Osman Paşa Caddesi, No:9/7 Köşklüçiftlik
0392 228 14 78
Lefkoşa / Yenikent Eczanesi
Evren Paşa Caddesi, Yenikent
0392 223 93 78
Girne / Aşar Eczanesi
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32
0392 815 70 75
Girne / Mucizem Eczanesi
Naci Talat Cad. No:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı
0392 815 11 50
Güzelyurt / Doğa Eczanesi
Piyale Paşa Mahallesi, No:1 / 21
0392 714 46 40
Mağusa / Ertuğ Emin Eczanesi
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. No: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı
0392 365 60 60
Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3
0392 365 69 39
Lefke / Sadiye Taşar
Atatürk Cad. 26/A
0392 728 83 12
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