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KKTC Nöbetçi eczaneler (1 Kasım 2019)

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Ülke genelinde nöbetçi eczanelerin listesi.
KKTC Nöbetçi eczaneler (1 Kasım 2019)

Kıbrıs’ın kuzeyinde nöbetçi olan tüm eczanelerin listesi aşağıdaki gibidir…

Lefkoşa / Abbasoğlu Eczanesi

Şehit Hüseyin Ruso Caddesi, Dükkan No:112, Küçükkaymaklı

0392 227 16 64

Lefkoşa / Necatibey Eczanesi

Osman Paşa Caddesi, No:9/7 Köşklüçiftlik

0392 228 14 78

Lefkoşa / Yenikent Eczanesi

Evren Paşa Caddesi, Yenikent

0392 223 93 78

Girne / Aşar Eczanesi

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32

0392 815 70 75

Girne / Mucizem Eczanesi

Naci Talat Cad. No:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı

0392 815 11 50

Güzelyurt / Doğa Eczanesi

Piyale Paşa Mahallesi,  No:1 / 21

0392 714 46 40

Mağusa / Ertuğ Emin Eczanesi

İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. No: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı

0392 365 60 60

Mağusa / Burcu Gökalp Eczanesi

Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3

0392 365 69 39

Lefke / Sadiye Taşar

Atatürk Cad. 26/A

0392 728 83 12

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