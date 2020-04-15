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KKTC Nöbetçi Eczaneler (15 Nisan 2020)

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KKTC Nöbetçi Eczaneler (15 Nisan 2020)
KKTC Nöbetçi Eczaneler (15 Nisan 2020)

NÖBETÇİ ECZANELER 15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA

LEFKOŞA
AŞAN ECZANESİ
SELÇUK AVKIRAN SOK.N0:1 TAŞKINKÖY METROPOL SÜPERMARKET ARASI LEFKOŞA
03922255730

SEVAL ECZANESİ
9 YAVUZ KONNOLU SOK. ÖZEL BAŞKENT HASTANESİ YANI KERMİYA LEFKOŞA
03922238675

GİZEM BEHLÜL ECZANESİ
N0:29 SAYKAL APT. ATATÜRK CAD. ZORBA PETROL İLERİSİ DENİZ SHOP KARŞISI GÖNYELİ
0392 223 45 75

FULDEN DONANGİL ECZANESİ
OSMAN PAŞA CAD. N0:29/B K.ÇİFTLİK LEFKOŞA- CORNER PUP ÇAPRAZI
03922282572

GİRNE

ÖMRÜM ECZANESİ
KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:256 GİRNE
03928222287

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
MUSTAFA ÇAĞATAY CAD. N0:41/C DR.AKÇİÇEK HAST.YOLU
03928152150

AYŞEN ALTAN ECZANESİ
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. N0:121/1 LAPTA GİRNE
05338585208

GAZİMAĞUSA

ZEYNEP ECZANESİ
SALAMİS YOLU İSMET İNÖNÜ BULVARI NO: 7 SULU ÇEMBER ÜZERİ VE CAMİ KARŞISI MAĞUSA
03923651847

BURCU GÖKALP ECZANESİ
KALİLAND BÖLGESİ AYTEN APT.SAMANYOLU SOK. N0:2 DÜK. 3
03923656939

MELİKE BARBAROS ECZANESİ
ŞHT.İBRAHİM HASAN CAD. ÇANAKKALE MAH. DÜK. NO:2 AKOL İNŞAAT ŞİRKETİ YANI- CİTY MALL YOLU GAZİMAĞUSA 03923654240

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ
PİYALE PAŞA MAH.NO:121  
03927144640

KIVANÇ UFUK ECZANESİ
ECEVİT CADDESİ 88A GÜZELYURT
03927141894

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
MAKENZİ CAD. CEVİZLİ ROYAL SUN RESİDENCE NO:3 DOKTORLAR SİTESİ ARKASI İSKELE
05391099577

ÜST MESARYA

KEZBAN DOYGUNEL ECZANESİ
ATATÜRK CAD. N0:2/ A GEÇİTKALE
03923733360

ALT MESARYA

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
DİLEKKAYA 05338308401

KARPAZ SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY 03923744356

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
ADA CAD. BAFRA NO;:37/E MEHMETÇİK 05338325742

LEFKE

SIDIKA UMAR ECZANESİ
MENEKŞE SOK. NO:2 / B GAZİVEREN
7237997

ENVER POLİLİ ECZANESİ
ŞHT.MEHMET SALAHİ SOK. DOĞANCI LİFE SİTESİ LAÜ YOLU
0392 727 76 46

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