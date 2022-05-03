KKTC Orta Mesarya Ovası Sulaması İletim Hattı yapım çalışmaları hız kazandı

Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne su temin projesinin önemli bir bacağı olan suyun tarımsal alanda kullanılması için çalışmalar sürüyor...
Yaklaşık yedi yıl önce tamamlanan su temin projesi kapsamında suyun tarımsal alanda kullanılması için altyapı faaliyetleri hız kazandı...
Bu proje ile Güzelyurt ve Mesarya ovaları suyla buluşacak...
Ülke topraklarının Türkiye’den gelen suyla buluşmasıyla tarımda çeşitlilik ve verimin de artması hedefleniyor.
Projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların hız kazanması Güzelyurtlu narenciye üreticileri tarafından memnuniyetle karşılandı...
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