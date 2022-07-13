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KKTC Polisi 24 saat insan üstü bir gayretle çalıştı

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KKTC Polisi 24 saat insan üstü bir gayretle çalıştı
KKTC Polisi 24 saat insan üstü bir gayretle çalıştı

Bayram tatili süresince, Metehan Kara Giriş Kapısında oluşacak araç yoğunluğunu azaltmak ve araçları ile karşılıklı geçiş yapacak şahısların işlemlerini hızlandırmak maksadıyla, KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan önlemler artırılmış ve Metehan Kara Giriş Kapısındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geçiş noktasında bulunan tüm kabinlerde, 24 saat kesintisiz fazladan personel görevlendirilmiştir.  

 

Bayram tatili süresince Metehan Kara Giriş Kapısında; 

  • 09.07.2022 tarihinde (Bayramın 1. Günü) görevli sekiz personel ile 16,242 giriş-çıkış, 

  • 10.07.2022 tarihinde (Bayramın 2. Günü) görevli on personel ile 16,772 giriş-çıkış, 

  • 11.07.2022 tarihinde (Bayramın 3. Günü) görevli on bir personel ile 15,644 giriş-çıkış, 

  • 12.07.2022 tarihinde (Bayramın 4. Günü) görevli on personel ile 15,313 giriş-çıkış olmak üzere toplamda 63,971 kişiye muhaceret işlemi yapılmıştır. 

 

 Metehan Kara Giriş kapısında artırılan önlemler ve görevlendirilen fazla personel ile hem kuzeyden güneye, hem de güneyden kuzeye geçecek olan araçlar için gerektiğinde mevcut olan üç kabinden (üç şeritten) muhaceret işlemleri yapılmıştır. 

 

KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınan tüm önlemlere rağmen, Metehan Kara Giriş Kapısının GKRY Bölgesinde bulunan geçiş noktalarındaki kontrolün tek şeride düşürülmesi nedeniyle, uzun araç kuyruklarının oluşmasına ve vatandaşlarımızın uzun süre beklemesine sebep olmuştur.   

 

Metehan Kara Giriş Kapısında oluşan yoğunluğun, KKTC Polis Genel Müdürlüğünden kaynaklı olmadığı halkımızın ve kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.  

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