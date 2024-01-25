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KKTC sahillerinde bir ay içinde 3 ceset

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine bir ay içinde 3 kişinin cansız bedeni vurdu. Antalya sahillerinde de 8 ceset bulunmuştu.
KKTC sahillerinde bir ay içinde 3 ceset

Antalya’nın ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine de çok sayıda ceset vurdu. KKTC sahillerinde 8, 14 ve 22 Ocak tarihlerinde 3 kişinin cansız bedeni bulundu. İlk ceset, 8 Ocak’ta yerel saatle 13.15 sıralarında Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu belirtildi.

İkinci ceset, ise 14 Ocak’ta Dipkarpaz’da bulundu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında Dipkarpaz’daki Piknik Burnu Mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edildi.

Üçüncü ceset, 22 Ocak’ta Dipkarpaz’ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulundu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirtti. Cansız bedenlerin kimlik teşhisi henüz yapılamazken, soruşturma devam ediyor.

Cansız bedenlerin Avrupa Birliği (AB) ya da GKRY tarafından gitmek üzere Akdeniz’e açılan düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülüyor.

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