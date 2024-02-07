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KKTC sahillerine vuran ceset sayısı 6’ya yükseldi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahillerine bir kişinin daha cansız bedeni vurdu. KKTC sahillerine 8 Ocak’tan bu yana vuran ceset sayısı 6’ya yükseldi.
KKTC sahillerine vuran ceset sayısı 6’ya yükseldi

KKTC sahillerinde kıyıya vuran cesetlerin belirsizliği sürüyor.

KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 14.30 sıralarında, Dipkarpaz kuzey sahil şeridinde incirler mevkiindeki sahil kenarında bir kişinin vücut bütünlüğü tamamen bozulmuş halde cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı.

Polis, cansız bedeninin cinsiyeti ve kimliğinin tespit edilemediğini belirtti.

CESET SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

 

Son tespit edilen cansız beden ile KKTC sahillerine 8 Ocak’tan bu yana vuran ceset sayısı 6’ya yükseldi.

KKTC sahillerinde 8, 14, 22 ve 31 Ocak tarihlerinde de 5 kişinin cansız bedeni tespit edilmişti. İlk ceset, 8 Ocak’ta yerel saatle 13.15 sıralarında Bafra Oteller Bölgesinde kayalıklar üzerinde bulunurken, çürümeye başlamış olan cansız bedenin bir kadına ait olduğu kaydedilmişti.

İkinci ceset, ise 14 Ocak’ta Dipkarpaz’da bulunmuştu. KKTC Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.30 sıralarında Dipkarpaz’daki Piknik Burnu Mevkiinde kayalıklar üzerinde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu ifade edilmişti.

Üçüncü ceset, 22 Ocak’ta Dipkarpaz’ın Şelonez bölgesi olarak bilinen Güney Sahil şeridinde bulunmuştu. Polis, cesedin bir kadına ait olduğunu belirtmişti. Cansız bedenlerin kimlik teşhisinin yapılamadığı açıklanmıştı.

Polis, 31 Ocak tarihinde ise Girne’ye bağlı Çatalköy bölgesinde sahile vurmuş 2 erkek cesedi bulunduğunu bildirmişti.

ANTALYA VE MUĞLA SAHİLLERİNDE DE 6 CESET BULUNMUŞTU

Antalya'da sahile son günlerde 6 cansız beden vurmuş ve 5 kişinin, bir kaçak teknesinin batması sonucu ölmüş olabileceği araştılıyordu.

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