KKTC, sanat ve sanatçısıyla TÜYAP’ta

Kıbrıs Türk yazın sanatı ve sanatçılarıyla, plastik sanatı ve sanatçıları, daha geniş kitlelere ulaşıp, tanıtım yapmak amacıyla İstanbul’da düzenlenen fuarlara katılıyor.

Bir grup Kıbrıslı Türk yazar ve plastik sanatçısının eserleri yarın açılacak 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı ile ARTİST 2017/27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı’ndaki yerini alıyor.

TÜYAP’ta eş zamanlı başlayacak fuarlara, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin organizasyonuyla yazın sanatını temsilen gazeteci yazar Özgül Gürkut, Damla Soyalp, Kadir Kaba ve Fatma Akilhoca; sanat fuarında açılacak sergide eserleri sergilenecek plastik sanatçınuı temsilen de Şenol Özdevrim ve Bahar Çıralı katılıyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin işbirliğiyle düzenlenen, Türkiye ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımı beklenen 36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda, 9 gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak.

KKTC YAYINLARI STANDI AÇILACAK

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, “İyi ki Varsın Edebiyat” temasıyla kapılarını açacak kitap fuarında bu yıl Onur Yazarı Ayla Kutlu oluyor. Onur konuğu ülkenin ise Kore Cumhuriyeti olacağı fuarda KKTC de, Kültür Dairesi koordinasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yayınları standı açacak.

36. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ndaki Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp Kaya’ın başkanlığını yaptığı KKTC heyetinin açacağı KKTC Yayınları standı, “Salon 2 Stand 2601B” adresinde yer alacak.

İMZA GÜNLERİ DÜZENLENECEK

Kitap Fuarı’nın açılacağı yarın ve pazar günü gerçekleştirilecek imza günü etkinlikleri çerçevesinde gazeteci yazarlar Özgül Gürkut ve Damla Soyalp “Yarım Kalmış Bir Yaşam, Dr. Burhan Nalbantoğlu” isimli Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yayınlarından çıkan kitaplarını imzalayacak.

Şair Fatma Akilhoca’nın ise Işık Kitabevi Yayınları’ndan çıkan 5. kitabı “Tuz Dölü” ve diğer kitaplarını; fotoğraf sanatçısı araştırmacı yazar Kadir Kaba’nın ise “Kıbrıs Türk Fotoğrafı’nın Kökeni” isimli kitabı ve diğer kitaplarını 11 ve 12 Kasım tarihlerinde imzalaması öngörülüyor.

ARTİST 2017

Dokuz gün süresince birbirinden önemli sergilere ev sahipliği yapacak ARTİST 2017 / 27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı’nda Kıbrıs Türk sanatını temsilen açılacak sergide, ressam Bahar Çıralı ile resim-seramik sanatçısı Şenol Özdevrim’in eserleri sergilenecek.

Teması “Ütopya” olan ARTİST 2017 / 27. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, yaklaşık bin sanatçının işlerinin sergilendiği galeriler, bağımsız grup ve inisiyatifler ile birlikte 150’ye yakın genç sanatçıyı da konuk edecek.

İki farklı salonda açılacak olan ARTİST 2017 yaklaşık 12.500 metrekarelik bir alanda kuruluyor.