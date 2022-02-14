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KKTC Sanayicileri 15. Kez Dubai Gulfood Fuarı’nda

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KKTC Sanayicileri 15. Kez Dubai Gulfood Fuarı’nda…
KKTC Sanayicileri 15. Kez Dubai Gulfood Fuarı’nda

KKTC’deki bazı sanayicilerin Dubai Gulfood Gıda Fuarı’na Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) çatısı altında 15. kez katılım gerçekleştirdiği bildirildi.


Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, salgına yönelik ciddi tedbirlerin alındığı fuarın dün sabah ziyaretçilere açıldığı ve 17 Şubat’ta sona ereceği belirtildi.


KTSO organizasyonunda “North Cyprus” markası altında 8 firma katılım gerçekleştirilirken, katılımcı firmalar “Arden Gıda, Akgöl Süt Ürünleri Sanayi, Helvasan Ltd., Avunduk Süt Ürünleri, Gülgün Süt Ürünleri, Ergün Oza Kahve, Koop Süt ve Akdeniz Zeytin ve Zeytinyağları.” olarak açıklandı.


Fuarda ziyaretçilere; hellim, zeytin-zeytinyağı, kahve ve helva tadımı yaptırılıyor. Ayrıca oda tarafından ziyaretçilere KKTC’nin diğer ihraç ürünleri konusunda katalog dağıtılıp, bilgi veriliyor.
Fuar Koordinatörü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Gizem Alışkan, pandeminin az da olsa katılımcı sayısında azalmaya neden olduğunun gözlemlendiğini söyleyerek, “Ancak bizim katılımcılarımız gördüğü ilgiden memnun. Özellikle daha önceki bağlantılı müşterileri standımızı ziyaret ediyor” dedi.

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Alışkan bu yıl büyük bir organizasyonla Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Ticaret Heyeti Organizasyonu gerçekleştiğini de ifade ederek, “Etkinlikler bugün başladı. Ben de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kuzey Kıbrıs Temsilcisi olarak katılım gerçekleştirdim. Etkinliklere Türkiye ve BAE’den çok sayıda işadamı katılıyor. Yarınki etkinliklere ise, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı bekleniyor” şeklinde konuştu.

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