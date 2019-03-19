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KKTC Sayıştay Denetçileri Derneği, sayıştay üyeliğine seçilen Fahriye Köseoğlu’nu ziyaret etti

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KKTC Sayıştay Denetçileri Derneği, sayıştay üyeliğine seçilen Fahriye Köseoğlu’nu ziyaret etti
KKTC Sayıştay Denetçileri Derneği, sayıştay üyeliğine seçilen Fahriye Köseoğlu’nu ziyaret etti

KKTC Sayıştay Denetçileri Derneği (KKTC SAYDER), Sayıştay üyeliğine seçilen Fahriye Köseoğlu’nu ziyaret etti.
Dernekten yapılan açıklamada, “Ziyarette, Sayıştay’da uzun yıllar çalışmalarıyla görevini sürdüren Fahriye Köseoğlu’nun üye olarak seçilmesinin Sayıştay adına hayırlı olması temenni edildi” denildi.

Açıklamada, “Sayıştay’ın vizyon ve misyonunun daha da güçlendirilmesinin ve hep birlikte Sayıştay’ı daha ileri taşımanın önemine vurgu yapılarak, tüm Sayıştay denetçileri adına yeni görevinde başarılar dilendi” ifadelerine yer verildi.
 

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