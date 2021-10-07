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KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Sigorta Sektörüyle İlgili İddiaları Yanıtladı

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KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Sigorta Sektörüyle İlgili İddiaları Yanıtladı
KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Sigorta Sektörüyle İlgili İddiaları Yanıtladı

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Yönetim Kurulu, bir üyelerinin sigorta sektörüyle ilgili basında yer alan iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı kişiler tarafından gerek sanal gerekse yazılı ve görsel basında sigorta sektörüyle ilgili “yalan ve yanlış açıklamalar” yapıldığı savunuldu.

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin 2019 yılından beri artırılmayan sigorta primlerine yüzde 30 artış istediğinin doğru olduğu belirtilen açıklamada, “bu talebin veriye dayanmadığı iddiasının kötü niyetli olduğu; hesaplamalarda Sigorta Bilgi Merkezi verileri ve raporlarının kullanıldığı” kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Üstelik bu çalışmalar yapılırken Motor Komitesi Üyesi sıfatıyla bu toplantılara katılan, yüzde 10 indirim haklarının kullanılmaması ve bunun yerine yüzde 20 artış hakkının kullanılmasını taahhüt ettiğine yani toplam yüzde 30 fiyat artışına imza koyan birinin bu şekilde açıklamalar yaparak boy boy gazetelerde ve sitelerde pozlar vermesini kendi şirketine fırsatçılık ve rant sağlama çabası olarak değerlendirmekteyiz.”

Ülkede zamlar ve fiyat artışları yaşandığına değinilen açıklamada, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği’nin yasal prosedürü takip ederek artış talebini Sigorta Yöneticisine gönderdiği, yöneticinin ise bu konuyu onaylamayacağına dair yazı gönderdiğini anlattı.

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