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KKTC Sivil Savunma İsias Otel ve çevresindeki enkazlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14 cansız bedenine ulaştı

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KKTC Sivil Savunma İsias Otel ve çevresindeki enkazlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14 cansız bedenine ulaştı
KKTC Sivil Savunma İsias Otel ve çevresindeki enkazlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14 cansız bedenine ulaştı

ivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 

Bugün itibariyle İsias Otel ve çevresinde yaptıkları arama-kurtarma faaliyetleri neticesinde;

08 Şubat 2023 Çarşamba günü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 erkek yetişkin şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Şimdiye kadar İsias Otel ve çevresindeki enkazlarda yapılan arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14 cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi İsias Otel’de, 5 kişi ise otel civarında olmak üzere toplam 6 yaralı göçük altından çıkarıldı.

Ekiplerimiz, çocuklarımıza ulaşabilmek için arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız bir şekilde 7/24 saat esasına göre yoğun bir şekilde devam ediyor.

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