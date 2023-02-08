KKTC Sivil Savunma İsias Otel ve çevresindeki enkazlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14 cansız bedenine ulaştı

ivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Bugün itibariyle İsias Otel ve çevresinde yaptıkları arama-kurtarma faaliyetleri neticesinde;

08 Şubat 2023 Çarşamba günü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 2 erkek yetişkin şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Şimdiye kadar İsias Otel ve çevresindeki enkazlarda yapılan arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 14 cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi İsias Otel’de, 5 kişi ise otel civarında olmak üzere toplam 6 yaralı göçük altından çıkarıldı.

Ekiplerimiz, çocuklarımıza ulaşabilmek için arama-kurtarma faaliyetlerine aralıksız bir şekilde 7/24 saat esasına göre yoğun bir şekilde devam ediyor.