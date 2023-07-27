KKTC Sosyal Konut Projesi için ilk adım atıldı...

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Mimarlar Odası arasında Sosyal Konut Projesi ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ile KTMMOB’ne bağlı Mimarlar Odası arasında bugün Sosyal Konut Projesi ile ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

KTİMB ve KTMMOB Mimarlar Odası arasında yarışma metodu ile tasarlanacak ve inşa edilecek proje; yerel mimari dokusal niteliklerin korunarak yerleşim bölgesinin geliştirilmesinin yanı sıra iklimsel ve çevresel özelliklerin mimari tasarıma etkin bir şekilde yansıtılmasını amaçlıyor.